Проти керівника САП порушили справу після підписання підозри Татарову

Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі

Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі

Фото: з відкритих джерел

Виконувач обов’язків керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук заявив, що після підписання підозри заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову проти нього відкрили справу.

Як передає RegioNews, про це він заявив в інтерв'ю "Бабелю".

Я сприймаю це як своєрідну спробу тиску. Там немає "невинуватої особи", всі рішення обґрунтовані", - заявив Грищук

За даними ЗМІ, досудове розслідування проти Грищука ведеться за ч. 2 ст. 372 Кримінального кодексу України (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Нагадаємо, НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова про можливу причетність до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

18 грудня ЗМІ повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову. 22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що НАБУ проситиме суд арештувати Татарова із правом на заставу.

Також у справі Татарова призначили нових прокурорів від Офісу генерального прокурора, а не Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ. 24 грудня Вищий антикорупційний суд переніс засідання по обранню запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову. Рішення ухвалено у зв'язку з плутаниною після передачі справи Службі безпеки України.

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заступнику Єрмака Олегу Татарову. 21 грудня заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою.

28 грудня суд у справі Татарова не відбувся через неявку прокурорів, засідання перенесли. Суд мав розглянути клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.

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