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04 января 2021, 19:35 5

Против руководителя САП возбудили дело после подписания подозрения Татарову

04 января 2021, 19:35 5
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Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы
Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы
Фото: из открытых источников
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Исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук заявил, что после подписания подозрения заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову против него открыли дело.

Как передает RegioNews, об этом он заявил в интервью "Бабелю".

Я воспринимаю это как своеобразную попытку давления. Там нет "невиновного лица", все решения обоснованы", - заявил Грищук

По данным СМИ, досудебное расследование ведется по ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову. 22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог.

Также по делу Татарова назначили новых прокуроров от Офиса генерального прокурора, а не Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ. 24 декабря Высший антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову. Решение принято в связи с неразберихой после передачи дела в Службе безопасности Украины.

Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заместителю Ермака Олегу Татарову. 21 декабря заместитель Ермака Татаров пришел в НАБУ по повестке.

28 декабря суд по делу Татарова не состоялся из-за неявки прокуроров, заседание перенесли. Суд должен был рассмотреть ходатайство об избрании ему меры пресечения.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.

Татаров стал "очень токсичным" для президента, его будут пытаться уволить в январе - эксперт.

Олег Татаров САП уголовное дело Офис президента подозрение
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