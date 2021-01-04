У справі Татарова не лишилося жодного прокурора САП - Грищук

Всього справою Татарова займаються 13 прокурорів

Всього справою Татарова займаються 13 прокурорів

Фото: з відкритих джерел

У справі про можливе хабарництво заступника голови Офісу президента Олега Татарова після зміни групи прокурорів не залишилося жодного прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як передає RegioNews, про це заявив в.о. керівника САП Максим Грищук в інтерв’ю "Бабелю".

В групі тринадцять прокурорів. Ми просили включити до неї прокурорів САП, бо у нас є практика спільних прокурорських груп, але нас не почули", - сказав він.

Грищук також зазначив, що цю справу не може розглядати якийсь інший суд, окрім Вищого антикорупційного суду.

"Нагадаю, що злочин вчинили співорганізатори Микитась та ще одна особа (мова про Татарова - ред.). Вони двоє давали хабар третій особі - працівнику експертної установи. На той час Микитась був народним депутатом, і якщо ми говоримо про корупційний злочин, то це пряма підслідність НАБУ. Але Печерський райсуд всупереч закону зобовʼязав Офіс генпрокурора забрати цю справу у НАБУ. Ми звернулися до Вищого антикорупційного суду, бо саме він здійснює судовий контроль за справами НАБУ і САП. Сподіваюся, що ВАКС відновить справедливість і скасує це рішення Печерського райсуду", - сказав він.

За інформацією Грищука, наразі у справі Татарова органом розслідування є СБУ, також 30 січня спливають строки розслідування по справі.

Нагадаємо, НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова про можливу причетність до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

18 грудня ЗМІ повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову. 22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що НАБУ проситиме суд арештувати Татарова із правом на заставу.

Також у справі Татарова призначили нових прокурорів від Офісу генерального прокурора, а не Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ. 24 грудня Вищий антикорупційний суд переніс засідання по обранню запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову. Рішення ухвалено у зв'язку з плутаниною після передачі справи Службі безпеки України.

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заступнику Єрмака Олегу Татарову. 21 грудня заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою.

28 грудня суд у справі Татарова не відбувся через неявку прокурорів, засідання перенесли. Суд мав розглянути клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.

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