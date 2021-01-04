По делу Татарова не осталось ни одного прокурора САП - Грищук

Всего делом Татарова занимаются 13 прокуроров

Всего делом Татарова занимаются 13 прокуроров

Фото: из открытых источников

По делу о возможном взяточничестве заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова после изменения группы прокуроров не осталось ни одного прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как передает RegioNews, об этом заявил и.о. руководителя САП Максим Грищук в интервью "Бабелю".

В группе тринадцать прокуроров. Мы просили включить в нее прокуроров САП, потому что у нас есть практика совместных прокурорских групп, но нас не услышали", - сказал он.

Грищук также отметил, что данное дело не может рассматривать какой-то другой суд, кроме Высшего антикоррупционного суда.

"Напомню, что преступление совершили соорганизаторы Микитась и еще один человек (речь о Татарове - ред.). Они двое давали взятку третьему лицу - работнику экспертного учреждения. К тому времени Микитась был народным депутатом, и если мы говорим о коррупционном преступлении, то это прямая подследственность НАБУ. Но Печерский райсуд вопреки закону обязал Офис генпрокурора забрать это дело у НАБУ. Мы обратились в Высший антикоррупционный суд, поскольку именно он осуществляет судебный контроль за делами НАБУ и САП. Надеюсь, что ВАКС восстановит справедливость и отменит это решение Печерского райсуда", - сказал он.

По информации Грищука, сейчас по делу Татарова органом расследования является СБУ, а также 30 января истекают сроки расследования по делу.

Напомним, НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову. 22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог.

Также по делу Татарова назначили новых прокуроров от Офиса генерального прокурора, а не Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ. 24 декабря Высший антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову. Решение принято в связи с неразберихой после передачи дела в Службе безопасности Украины.

Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заместителю Ермака Олегу Татарову. 21 декабря заместитель Ермака Татаров пришел в НАБУ по повестке.

28 декабря суд по делу Татарова не состоялся из-за неявки прокуроров, заседание перенесли. Суд должен был рассмотреть ходатайство об избрании ему меры пресечения.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.

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