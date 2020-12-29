09:03  29 грудня
В Україні за добу захворіли 6988 осіб COVID-19
17:53  29 грудня
Зеленський скликав засідання РНБО через кризу з Конституційним судом
08:11  29 грудня
Ситуація на Донбасі: зранку в зоні ООС спостерігається "тиша"
UA | RU
UA | RU
29 грудня 2020, 17:30 11

"Луцького терориста” Кривоша залишили під вартою до лютого

29 грудня 2020, 17:30 11
Читайте также на русском языке
Раніше через розлади психіки його відправили до психлікарні
Раніше через розлади психіки його відправили до психлікарні
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Луцький міськрайонний суд продовжив на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Максима Кривоша, який 21 липня захопив автобус із заручниками у Луцьку.

Про це повідомляє пресслужба суду, передає RegioNews.

29 грудня 2020 року слідчим суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області Ігорем Ясельським було продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 02 лютого 2021 року включно”, - йдеться в повідомленні.

Максиму Кривошу інкримінують захоплення заручників, терористичний акт, замах на життя працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю та вибуховими пристроями.

Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками.

У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про свої вимоги.

Врешті решт "Луцький терорист" здався і відпустив заручників. Суд заарештував "луцького терориста" Максима Кривоша на 60 діб.

Луцьк терорист суд СІЗО кримінальна справа
СБУ провела обшуки у двох областях через фінансування "ДНР”
29 грудня 2020, 16:54
Прокуратура і поліція будуть просити суд відправити Микитася в СІЗО - Геращенко
29 грудня 2020, 16:32
Підозрюваного у держзраді Федоряна залишили під арештом у Херсоні до лютого
29 грудня 2020, 16:31
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Всі відео »
50 відтінків Зеленського. Що обіцяв і не зробив Президент за два роки
Справа Татарова: чому Банкова програє
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Всі блоги »