"Луцького терориста” Кривоша залишили під вартою до лютого
Луцький міськрайонний суд продовжив на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Максима Кривоша, який 21 липня захопив автобус із заручниками у Луцьку.
Про це повідомляє пресслужба суду, передає RegioNews.
29 грудня 2020 року слідчим суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області Ігорем Ясельським було продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 02 лютого 2021 року включно”, - йдеться в повідомленні.
Максиму Кривошу інкримінують захоплення заручників, терористичний акт, замах на життя працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю та вибуховими пристроями.
Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками.
У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про свої вимоги.
Врешті решт "Луцький терорист" здався і відпустив заручників. Суд заарештував "луцького терориста" Максима Кривоша на 60 діб.