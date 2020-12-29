"Луцького терориста” Кривоша залишили під вартою до лютого

Раніше через розлади психіки його відправили до психлікарні

Раніше через розлади психіки його відправили до психлікарні

Фото: із відкритих джерел

Луцький міськрайонний суд продовжив на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Максима Кривоша, який 21 липня захопив автобус із заручниками у Луцьку.

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