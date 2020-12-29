СБУ провела обшуки у двох областях через фінансування "ДНР”

Зловмисники незаконно здійснили поставки лікарських засобів в ОРДЛО на майже 40 млн грн

Зловмисники незаконно здійснили поставки лікарських засобів в ОРДЛО на майже 40 млн грн

Фото: СБУ

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, "чиновники” та пов’язані з ними бізнесмени із так званої "ДНР” замовляли поставки фармацевтичної продукції. Організатори схеми реєстрували на території України та кількох сусідніх держав фіктивні фірми.

Між фірмами укладали фейкові зовнішньоекономічні контракти, за якими фармацевтичну продукцію нібито відправляли у треті країни транзитом через Росію. Проте, з території РФ лікарські засоби... перевозили на адресу донецьких комерсантів. За попередніми даними, у 2020 році фігуранти здійснили поставки лікарських засобів на загальну суму майже 40 мільйонів гривень”, - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали вантажівку з продукцією на майже 3 мільйони гривень у пункті пропуску "Сеньківка” у Чернігівській області.

Було проведено обшуки за адресами фіктивних фірм у Харкові та Миколаєві, під час яких СБУ вилучила комп’ютерну техніку, документи та печатки.

Документування схеми провели оперативники СБУ Івано-Франківської області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури. Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років.

Нагадаємо, в Харкові викрили посадовців, які незаконно здавали в оренду нерухомість "Укроборонпрому".