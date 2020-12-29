"Луцкого террориста" Кривоша оставили под стражей до февраля

Ранее из-за расстройства психики его отправили в психбольницу

Ранее из-за расстройства психики его отправили в психбольницу

Фото: из открытых источников

Луцкий горрайонный суд продлил на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей для Максима Кривоша, который 21 июля захватил автобус с заложниками в Луцке.

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает RegioNews.

29 декабря 2020 года следственным судьей Луцкого горрайонного суда Волынской области Игорем Ясельским была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования, то есть до 2 февраля 2021 года включительно", - говорится в сообщении.

Максиму Кривошу инкриминируют захват заложников, террористический акт, покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконное обращение с оружием и взрывными устройствами.

Напомним, 21 июля в Луцке мужчина с взрывчаткой захватил автобус с заложниками.

В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию. Позже террорист сообщил о своих требованиях.

В конце концов "Луцкий террорист сдался и отпустил заложников. Суд арестовал "луцкого террориста" Максима Кривоша на 60 суток.