Підозрюваного у держзраді Федоряна залишили під арештом у Херсоні до лютого

До 5 лютого й продовжили термін досудового розслідування підозрюваному, який до анексії був заступником начальника ГУ МВС України в АР Крим

До 5 лютого й продовжили термін досудового розслідування підозрюваному, який до анексії був заступником начальника ГУ МВС України в АР Крим

Федорян справа. Фото Крим.Реалії

У вівторок, 29 грудня, Херсонський міський суд продовжив термін тримання під вартою підозрюваному в державній зраді колишньому заступнику начальника ГУ МВС України в АР Крим Миколі Федоряну.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Крим.Реалії.

Згідно з рішенням судді Оксани Черниш, Федорян залишиться під вартою до 5 лютого 2021 року, включно з альтернативою внесення застави 21 млн 180 тис. грн.

Прокуратура АРК клопотала про продовження терміну тримання під вартою до 7 лютого 2021 року. До цього часу продовжили термін досудового розслідування.

Сам Федорян у суді не заперечував проти задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Судячи з того, що викладено в клопотанні, я найкрутіша людина в Криму. Я знаю, мало не – єдине, що не додали – президента Російської Федерації. Тому що я знаю вже і керівництво Міністерства оборони, і митної служби... [] З огляду на те, що передумови до затримання і все інше не є предметом розгляду в цьому судовому засіданні, я не проти задоволення клопотання прокурора, – сказав на засіданні Федорян.

З огляду на позицію підозрюваного, апеляційну скаргу на це рішення Херсонського міського суду сторона захисту Федоряна не подаватиме.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на початку листопада на виїзді із Криму затримали ексчиновника МВС - підозрюється, що Федорян допомагав окупаційній владі Криму переслідувати кримчан.