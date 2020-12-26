Справа Татарова: НАБУ відкрило кримінальне провадження через втручання Венедіктової у розслідування

Виконувач обов'язків САП не зміг підтвердити, що Венедіктова діяла законно

Виконувач обов'язків САП не зміг підтвердити, що Венедіктова діяла законно

Фото: radiosvoboda

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження через можливе незаконне втручання генпрокурора Ірини Венедіктової у справу про ймовірне хабарництво заступника Офісу президента Олега Татарова.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на hromadske.

Так, за словами виконувача обов’язків голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максима Грищука, 3 грудня в ЄРДР внесене провадження "щодо втручання в роботу правоохоронних органів".

Йдеться про рішення Венедіктової змінити групу прокурорів у справі Татарова. Вона зробила це ввечері 1 грудня, саме перед тим, як детективи НАБУ планували повідомити Татарову про підозру. Через це нова група прокурорів була змушена заново вивчати справу і про підозру заступнику глави ОП повідомили вже 18 грудня.

За словами Грищука, коли прокурор з колишньої групи прокурорів вже був у суді і мав клопотати про обрання запобіжного заходу для Татарова, у САП дізнались, що групу прокурорів змінили.

Ми спочатку подумали, що це помилка, потім зрозуміли, що це не помилка, а була свідома дія. Ми витребували матеріали, вивчили їх і надали вказівки детективам (що змінити у справі - ред.). У них на це пішло десь два тижні", - сказав він.

Тоді, 2 грудня, НАБУ звинуватило Венедіктову у перешкоджанні в справі Татарова, зокрема, Бюро вказало, що генпрокурор не мала права змінювати групу прокурорів.

Грищук також не зміг підтвердити, що Венедіктова діяла законно.

Я б сказав так, у 37-ій статті (КПК, на яку посилалась Венедіктова - ред.) не описані ті обставини, які давали можливість змінювати (групу прокурорів - ред.)", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ. 24 грудня Вищий антикорупційний суд переніс засідання по обранню запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову. Рішення ухвалено у зв'язку з плутаниною після передачі справи Службі безпеки України.

Нагадаємо, 22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що НАБУ проситиме суд арештувати Татарова із правом на заставу.

18 грудня ЗМІ повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову.

НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова про можливу причетність до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Олег Татаров також відреагував на інформацію про те, що голова САП підписав вручення йому підозри, він буде доводити свою невинність і пообіцяв "гідно відповісти".

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заступнику Єрмака Олегу Татарову. 21 грудня заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою.

Справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ.

Також в Національному антикорупційному бюро заявили, що Офіс генерального прокурора здійснює безпрецедентний в історії України втручання в розслідування НАБУ тим, що забрав у бюро справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова.