Зеленський вважає, що Татаров сам має довести свою невинуватість

Наразі Татарова усунули від справ НАБУ

Наразі Татарова усунули від справ НАБУ

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Зараз Татарова усунули від деяких справ в ОП і він має доводити свою невинуватість, заявив глава держави в інтерв'ю виданню "Фокус", пише RegioNews.

"Тільки-но зʼявилися новини про Татарова, я викликав Єрмака і сказав: "Якщо історія хоча б жодним словом повʼязана з його роботою тут, попроси людину піти". Потім ми дізнаємося, що йдеться про 2017-й. Виявляється, всіх людей у цій справі відпустили", - зазначив президент.

Зеленський розповів, що наразі Татарова усунули від справ НАБУ, прокуратури й усі ці повноваження передали іншому заступнику керівника ОП Андрію Смирнову. За його словами, це був конфлікт інтересів.

"Ми сказали, щоб Татаров йшов і доводив, що він ні в чому не винен", - пояснив глава держави.

Водночас він підкреслив, що не може робити висновків, чи є Татаров корупціонером, і нагадав, що порушена справа стосується 2017 року.

"Я не був тоді президентом, він не працював в Офісі. Тому фрази "за часів Зеленського знову корупція" – нечесні. Це завдає ран, це позначається на мені особисто. Йдеться не про рейтинг і не про імідж", - додав Зеленський.

Водночас президент запевнив, що якщо ті, хто працює зі ним, будуть запідозрені в корупції, ці люди будуть звільнені.

"І я таких прикладів у себе в Офісі за півтора року поки не бачив. В армії нічого не крали, бронежилети з дірками не продавали, хабарі не отримували", - запевнив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ. 24 грудня Вищий антикорупційний суд переніс засідання по обранню запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову. Рішення ухвалено у зв'язку з плутаниною після передачі справи Службі безпеки України.

Нагадаємо, 22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що НАБУ проситиме суд арештувати Татарова із правом на заставу.

18 грудня ЗМІ повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову.

НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова про можливу причетність до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Олег Татаров також відреагував на інформацію про те, що голова САП підписав вручення йому підозри, він буде доводити свою невинність і пообіцяв "гідно відповісти".

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заступнику Єрмака Олегу Татарову. 21 грудня заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою.