Татаров заявив, що його ніхто не звільняв, і він продовжує працювати в Офісі президента
Заступник голови Офісу президента Олег Татаров, який фігурує у кримінальному провадженні квартир для Нацгвардії, заявив, що продовжує працювати на посаді не дивлячись на те, що написав заяву про відсторонення.
Як повідомляє "Громадське”, про це він сказав журналістам під будівлею Вищого антикорупційного суду, де йому сьогодні, 24 грудня, мали обирати запобіжний захід, передає RegioNews.
За словами заступника голови Офісу президента, заява, яку він написав, передбачала, що він лише "обмежить комунікацію з певними правоохоронними органами”.
Я працюю заступником голови ОП, ніхто мене не звільняв […] Для уникнення конфлікту інтересів було прийняте рішення обмежити мою комунікацію з певними правоохоронними органами. Хоча я в межах своїх повноважень і не спілкувався з ними”, - заявив Татаров.
"Ніхто мене не звільняв" — заступник голови ОП Татаров, якого підозрюють у хабарництві, заявив, що продовжує працювати на посаді. Написана ним заява про "тимчасове призупинення повноважень" передбачала, що він лише "обмежить мою комунікацію з певними правоохоронними органами" pic.twitter.com/LWOmUyY8Eu— hromadske (@HromadskeUA) December 24, 2020
Нагадаємо, 22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що НАБУ проситиме суд арештувати Татарова із правом на заставу. 18 грудня ЗМІ повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову.
НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова про можливу причетність до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.
Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заступнику Єрмака Олегу Татарову. 21 грудня заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою.
21 грудня Татаров написав заяву про призупинення повноважень заступника Єрмака, він передав свої повноваження іншому працівнику Офісу президента.
Справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ. Однак, як повідомили у ЗМІ, в антикорупційному суді не отримували інформації про перенесення засідання по Татарову. Тому засідання має відбутися.