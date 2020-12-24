Татаров заявив, що його ніхто не звільняв, і він продовжує працювати в Офісі президента

Він стверджує, що раніше написана ним заява "тут ні до чого”

Він стверджує, що раніше написана ним заява "тут ні до чого”

Фото: скріншот відео

Заступник голови Офісу президента Олег Татаров, який фігурує у кримінальному провадженні квартир для Нацгвардії, заявив, що продовжує працювати на посаді не дивлячись на те, що написав заяву про відсторонення.

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