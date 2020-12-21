Татаров написав заяву про призупинення повноважень заступника Єрмака

Він передав свої повноваження іншому працівнику Офісу президента

Він передав свої повноваження іншому працівнику Офісу президента

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Заступник голови Офісу президента Олег Татаров, якому 18 грудня НАБУ повідомило про підозру у корупції, написав заяву про призупинення своїх службових обов’язків.

Про це він повідомив журналістам під час візиту до НАБУ, також цю інформацію підтвердив "Українській правді” радник глави ОП Михайло Подоляк, передає RegioNews.

За його словами, він ініціював "тимчасову передачу його функціональних обов'язків іншому представнику Офісу президента", щоб уникнути маніпуляцій і звинувачень у тиску на слідство.

Задля уникнення маніпуляцій, що нібито я можу тиснути на правоохоронні органи, використовувати свої службові повноваження у власних цілях. Мені це не потрібно, я діятиму лише правовими способами", – заявив Татаров.

Нагадаємо, 18 грудня ЗМі повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову.

НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова про можливу причетність до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Олег Татаров також відреагував на інформацію про те, що голова САП підписав вручення йому підозри, він буде доводити свою невинність і пообіцяв "гідно відповісти".

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заму Єрмака Олегу Татарову. 21 грудня Заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою.