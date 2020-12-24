Татаров заявил, что его никто не увольнял, и он продолжает работать в Офисе президента

Он утверждает, что ранее написанное им заявление "здесь ни при чем"

Он утверждает, что ранее написанное им заявление "здесь ни при чем"

Фото: скриншот видео

Заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров, который фигурирует в уголовном производстве квартир для Нацгвардии, заявил, что продолжает работать в должности несмотря на то, что написал заявление об отстранении.

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