Татаров заявил, что его никто не увольнял, и он продолжает работать в Офисе президента
Заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров, который фигурирует в уголовном производстве квартир для Нацгвардии, заявил, что продолжает работать в должности несмотря на то, что написал заявление об отстранении.
Как сообщает "Громадське", об этом он сказал журналистам под зданием Высшего антикоррупционного суда, где ему сегодня, 24 декабря, должны были избирать меру пресечения, передает RegioNews.
По словам заместителя главы Офиса президента, заявление, которое он написал, предусматривало, что он лишь "ограничит коммуникацию с определенными правоохранительными органами".
Я работаю заместителем председателя ОП, никто меня не увольнял [...] Во избежание конфликта интересов было принято решение ограничить мою коммуникацию с определенными правоохранительными органами. Хотя я в пределах своих полномочий и не общался с ними", - заявил Татаров.
"Ніхто мене не звільняв" — заступник голови ОП Татаров, якого підозрюють у хабарництві, заявив, що продовжує працювати на посаді. Написана ним заява про "тимчасове призупинення повноважень" передбачала, що він лише "обмежить мою комунікацію з певними правоохоронними органами" pic.twitter.com/LWOmUyY8Eu— hromadske (@HromadskeUA) December 24, 2020
Напомним, 22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог. 18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову.
НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.
Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заместителю Ермака Олегу Татарову. 21 декабря заместитель Ермака Татаров пришел к НАБУ по повестке.
21 декабря Татаров написал заявление о приостановлении полномочий заместителя Ермака. Он передал свои полномочия другому работнику Офиса президента.
Ранее сообщалось, что дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ. Однако, как сообщили в СМИ, в антикоррупционном суде не получали информации о переносе заседания по Татарову. Поэтому заседание должно состояться.