13:47  24 декабря
Суд перенес заседание по избранию меры пресечения Татарову: на когда и в чем причина
17:28  24 декабря
В Минздраве объяснили, почему рестораны на Новый год будут работать всю ночь
18:10  24 декабря
Боевики пять раз обстреливали силы ООС, двое военных ранены
UA | RU
UA | RU
24 декабря 2020, 15:53 8

Татаров заявил, что его никто не увольнял, и он продолжает работать в Офисе президента

24 декабря 2020, 15:53 8
Читайте також українською мовою
Он утверждает, что ранее написанное им заявление "здесь ни при чем"
Он утверждает, что ранее написанное им заявление "здесь ни при чем"
Фото: скриншот видео
Читайте також
українською мовою

Заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров, который фигурирует в уголовном производстве квартир для Нацгвардии, заявил, что продолжает работать в должности несмотря на то, что написал заявление об отстранении.

Как сообщает "Громадське", об этом он сказал журналистам под зданием Высшего антикоррупционного суда, где ему сегодня, 24 декабря, должны были избирать меру пресечения, передает RegioNews.

По словам заместителя главы Офиса президента, заявление, которое он написал, предусматривало, что он лишь "ограничит коммуникацию с определенными правоохранительными органами".

Я работаю заместителем председателя ОП, никто меня не увольнял [...] Во избежание конфликта интересов было принято решение ограничить мою коммуникацию с определенными правоохранительными органами. Хотя я в пределах своих полномочий и не общался с ними", - заявил Татаров.

Напомним, 22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог. 18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову.

НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заместителю Ермака Олегу Татарову. 21 декабря заместитель Ермака Татаров пришел к НАБУ по повестке.

21 декабря Татаров написал заявление о приостановлении полномочий заместителя Ермака. Он передал свои полномочия другому работнику Офиса президента.

Ранее сообщалось, что дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ. Однако, как сообщили в СМИ, в антикоррупционном суде не получали информации о переносе заседания по Татарову. Поэтому заседание должно состояться.

Офис президента заявление уголовное дело коррупция должность Олег Татаров
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
САП оспаривает передачу дела заместителя Ермака Татарова от НАБУ в СБУ
24 декабря 2020, 15:36
Суд перенес заседание по избранию меры пресечения Татарову: на когда и в чем причина
24 декабря 2020, 13:47
Дело Татарова: Венедиктова заявила о непричастности к передачи дела из НАБУ в СБУ
24 декабря 2020, 13:21
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
"Потемкинские дороги-2020" Тимошенко и Голика. Почему "Большое строительство" стало провалом
Местные коалициады. Кто будет контролировать Черкасский облсовет
Все публикации »
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Виктор Андрусив
Все блоги »