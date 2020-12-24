Справа Татарова: Венедіктова заявила про непричетність до передачі справи з НАБУ в СБУ

Вона взяла відвід у питанні прийняття процесуальних рішень у цій справі

Вона взяла відвід у питанні прийняття процесуальних рішень у цій справі

Фото: з відкритих джерел

Генеральний прокурор Венедіктова Ірина заявила, що не причетна до рішення про передачу справи заступника голови Офісу президента Олега Татарова в Службу безпеки України.

Як передає RegioNews, про це вона розповіла у коментарі "Українській правді".

Згідно закону я взяла відвід у питанні прийняття процесуальних рішень у впровадженні (52020000000000655), більше відомого як "справа Нацгвардії або Татарова", - йдеться в повідомленні.

За її словами, вона взяла відвід через суперечку про заміну групи прокурорів і процесуальні повноваження в цій справі перейшли до її заступника Олексія Симоненка.

Генеральний прокурор підтвердила, що підписувала апеляційну і касаційну скаргу на рішення Печерського й апеляційного судів відповідно, але "колегія суддів касаційного кримінального суду в складі ВС залишила рішення Печерського суду в силі".

Раніше повідомлялося, що справа заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ. Проте, як повідомили в ЗМІ, в антикорупційному суді не отримували інформації про перенесення засідання по Татарову. Тому засідання має відбутися.

Також в Національному антикорупційному бюро заявили, що Офіс генерального прокурора здійснює безпрецедентний в історії України втручання в розслідування НАБУ тим, що забрав у бюро справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

24 грудня Татаров прибув на засідання ВАКС, де йому мають обрати запобіжний захід.