САП оскаржує передачу справи заступника Єрмака Татарова із НАБУ в СБУ

У Відомстві заявляють, що категорично не згодні із таким рішенням

У Відомстві заявляють, що категорично не згодні із таким рішенням

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Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не згодні із передачею розслідування справи заступника голови Офісу президента Олега Татарова із НАБУ до Служби безпеки України і вже подали апеляцію на це рішення.

Про це журналістам повідомила прокурор САП після суду щодо обрання запобіжного заходу Олегу Татарову, передає RegioNews.

В Антикорупційній прокуратурі заявляють, що у цій справі на даний момент НАБУ вже не є органом досудового розслідування, оскільки вчора, 23 грудня заступник Генпрокурора Симоненко визначив підслідність в кримінальному провадженні проти Олега Татарова за головним слідчим управлінням СБУ.

Суд відклав засідання для оповіщення належного прокурора. У нас аких повноважень немає. Ми не згодні (із зміною підслідності. - ред.) і подали апеляційну скаргу. Вона знаходиться в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду. Матеріали з Печерського райсуду ще не прийшли", - заявила прокурор САП.

Нагадаємо, 22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що НАБУ проситиме суд арештувати Татарова із правом на заставу.

18 грудня ЗМІ повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову.

НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова про можливу причетність до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Олег Татаров також відреагував на інформацію про те, що голова САП підписав вручення йому підозри, він буде доводити свою невинність і пообіцяв "гідно відповісти".

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заступнику Єрмака Олегу Татарову. 21 грудня заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою.

Справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ. Однак, як повідомили у ЗМІ, в антикорупційному суді не отримували інформації про перенесення засідання по Татарову. Тому засідання має відбутися.