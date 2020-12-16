Вже другу ніч ФОПи будуть ночувати на Майдані

Вони заявляють, що акція протесту на Майдані зупинятися не буде

Вони заявляють, що акція протесту на Майдані зупинятися не буде

Фото: Telegram

Лідер протесту підприємців, які вимагають скасувати заборону на підприємницьку діяльність під час локдауну Сергій Доротич заявив, що їхня акція на Майдані припинятися не буде.

Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS, передає RegioNews.

За його словами, поки що у них немає конкретних планів проведення протесту, але він точно буде тривати на Майдані Незалежності.

Також відомо, що нардепи, які підтримують протест ФОПів, проводять збір підписів у Верховній Раді за проведення позачергового засідання парламенту, щоб розглянути законопроекти, які вимагають підтримати підприємці.

Зараз людей під Стелою небагато, як і правоохоронців, що чергують по периметру. На столах розкладена провізія, протестувальники підкріплюють сили. А в цей час Доротич скандалить з політиками в прямому ефірі”, - йдеться в повідомленні.

Остання перепалка лідера "Податкового Майдану" сталася з нардепом від "Батьківщини" Олексієм Кучеренком з приводу питання, чому депутати не порадилися з підприємцями, приймаючи закон.

Нагадаємо, 15 грудня, біля стін Верховної Ради на акцію протесту "SaveФОП" зібралося кілька тисяч підприємців. Протест ФОПів: на Майдані почалися сутички між мітингувальниками і поліцією.

Згодом на Майдані таки встановили намети, є десятки постраждалих. Силовики застосували під час сутичок сльозогінний газ та шумові гранати.

Також повідомлялося, що під час акції в центрі Києва від хімічних опіків і ударів постраждали близько 40 поліцейських.