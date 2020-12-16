Вже другу ніч ФОПи будуть ночувати на Майдані
Лідер протесту підприємців, які вимагають скасувати заборону на підприємницьку діяльність під час локдауну Сергій Доротич заявив, що їхня акція на Майдані припинятися не буде.
Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS, передає RegioNews.
За його словами, поки що у них немає конкретних планів проведення протесту, але він точно буде тривати на Майдані Незалежності.
Також відомо, що нардепи, які підтримують протест ФОПів, проводять збір підписів у Верховній Раді за проведення позачергового засідання парламенту, щоб розглянути законопроекти, які вимагають підтримати підприємці.
Зараз людей під Стелою небагато, як і правоохоронців, що чергують по периметру. На столах розкладена провізія, протестувальники підкріплюють сили. А в цей час Доротич скандалить з політиками в прямому ефірі”, - йдеться в повідомленні.
Остання перепалка лідера "Податкового Майдану" сталася з нардепом від "Батьківщини" Олексієм Кучеренком з приводу питання, чому депутати не порадилися з підприємцями, приймаючи закон.
Нагадаємо, 15 грудня, біля стін Верховної Ради на акцію протесту "SaveФОП" зібралося кілька тисяч підприємців. Протест ФОПів: на Майдані почалися сутички між мітингувальниками і поліцією.
Згодом на Майдані таки встановили намети, є десятки постраждалих. Силовики застосували під час сутичок сльозогінний газ та шумові гранати.
Також повідомлялося, що під час акції в центрі Києва від хімічних опіків і ударів постраждали близько 40 поліцейських.