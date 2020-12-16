Уже вторую ночь ФОПы будут ночевать на Майдане

Они заявляют, что акция протеста на Майдане останавливаться не будет

Они заявляют, что акция протеста на Майдане останавливаться не будет

Фото: Telegram

Лидер протеста предпринимателей, которые требуют отменить запрет на предпринимательскую деятельность во время локдауна Сергей Доротич заявил, что их акция на Майдане прекращаться не будет.

Об этом сообщает Telegram канал PavlovskyNEWS, передает RegioNews.

По его словам, пока у них нет конкретных планов проведения протеста, но он точно будет продолжаться на Майдане Независимости.

Также известно, что нардепы, которые поддерживают протест ФОПов, проводят сбор подписей в Верховной Раде за проведение внеочередного заседания парламента, чтобы рассмотреть законопроекты, которые требуют поддержать предприниматели.

Сейчас людей под Стеллой немного, как и дежурящих правоохранителей. На столах разложена провизия, протестующие подкрепляют силы. А в это время Доротич скандалит с политиками в прямом эфире", - говорится в сообщении.

Последняя перепалка лидера "Налогового Майдана" произошла с нардепом "Батькивщины" Алексеем Кучеренко. Главный вопрос - почему депутаты не посоветовались с предпринимателями, принимая закон.

Напомним, 15 декабря, у стен Верховной Рады на акцию протеста "SaveФОП" собралось несколько тысяч предпринимателей. Протест ФОПов: на Майдане начались столкновения между митингующими и полицией.

Позже на Майдане таки установили палатки, есть десятки пострадавших. Силовики применили во время столкновений слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Также сообщалось, что во время акции в центре Киева от химических ожогов и ударов пострадали около 40 полицейских.