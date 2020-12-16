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16 грудня 2020, 19:50 479

Стало відомо, які штрафи накладатимуть за порушення мовного закону

16 грудня 2020, 19:50 479
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16 січня 2021 року сфера обслуговування має перейти на українську мову
16 січня 2021 року сфера обслуговування має перейти на українську мову
Фото: flickr
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Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови може в разі систематичних порушень мовного законодавства з 16 січня штрафувати підприємство.

Про це у Facebook повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, передає RegioNews.

Він нагадав, що з 16 січня 2021 року сфера обслуговування має перейти на українську мову, а за порушення суб'єктами господарювання цих норм передбачені штрафи.

Кремінь також зазначив, що секретаріат Уповноваженого може здійснювати позапланові заходи контролю щодо порушень мовного закону.

Якщо такі порушення протягом року будуть повторюватися і мати системний характер, ми маємо право накладати штраф. Здавалося б, комусь ця сума невелика (від 5100 до 6800 грн.), але вона буде бити не стільки по кишенях бізнесу, скільки - по репутації. А це якраз те, що напрацьовується роками”, - розповів мовний омбудсмен.

Нагадаємо, мовний омбудсмен пояснив, яких сфер торкнеться перехід на українську мову з 16 грудня.

мова штраф закон бізнес порушення Омбудсмен
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