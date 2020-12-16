Стало відомо, які штрафи накладатимуть за порушення мовного закону

16 січня 2021 року сфера обслуговування має перейти на українську мову

16 січня 2021 року сфера обслуговування має перейти на українську мову

Фото: flickr

Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови може в разі систематичних порушень мовного законодавства з 16 січня штрафувати підприємство.

Про це у Facebook повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, передає RegioNews.

Він нагадав, що з 16 січня 2021 року сфера обслуговування має перейти на українську мову, а за порушення суб'єктами господарювання цих норм передбачені штрафи.

Кремінь також зазначив, що секретаріат Уповноваженого може здійснювати позапланові заходи контролю щодо порушень мовного закону.

Якщо такі порушення протягом року будуть повторюватися і мати системний характер, ми маємо право накладати штраф. Здавалося б, комусь ця сума невелика (від 5100 до 6800 грн.), але вона буде бити не стільки по кишенях бізнесу, скільки - по репутації. А це якраз те, що напрацьовується роками”, - розповів мовний омбудсмен.

Нагадаємо, мовний омбудсмен пояснив, яких сфер торкнеться перехід на українську мову з 16 грудня.