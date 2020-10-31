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31 жовтня 2020, 16:03 10

У Зеленського заявили, що закон про звільнення суддів КСУ відповідає Конституції

31 жовтня 2020, 16:03 10
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Він дозволить вирішити кризову ситуацію, до якої призвели дії Конституційного Суду
Фото: із відкритих джерел
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Законопроект про перезавантаження роботи скандального Конституційного суду відповідає цінностям Конституції України.

Про це заявив представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський, передає RegioNews.

За його словами, в Україні склались екстраординарні умови, в яких дії президента по вирішенню ситуації є абсолютно конституційними.

Веніславський додав, що виконання рішень суду призведе до того, що всі дії по антикорупційному законодавству надалі будуть визнані незаконними.

В екстраординарних умовах, в яких опинилася держава в результаті ухвалення рішення КСУ № 13-р, рішення президента України запропонувати Верховній раді вирішити кризову ситуацію політико-правовими засобами є абсолютно обґрунтованим і повністю відповідає цінностям, закріпленим Конституцією України", – сказав представник Зеленського.

Веніславський пояснив, що законопроект Президента забезпечить відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства та вирішить кризову ситуацію, до якої призвели дії Конституційного Суду.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

Представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський вважає юридично слабко вмотивованим рішення КС про визнання неконституційною статті 366-1 Кримінального кодексу щодо покарання за недостовірне декларування.

30 жовтня стало відомо, що голову Конституційного суду Тупицького викликали на допит в ДБР, зустріч запланована на 2 листопада.

Володимир Зеленський закон Конституційний суд декларацїї КСУ
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