КСУ скасував е-декларування після запиту НАЗК про землю голови суду в Криму

Голова суду Тупицький придбав землю в окупованому Криму за російським законодавством

Голова суду Тупицький придбав землю в окупованому Криму за російським законодавством

Фото: із відкритих джерел

Конституційний Суд взявся за розгляд скандального подання щодо незаконного збагачення через тиждень після запиту Нацагентства із запобігання корупції до голови суду Олександра Тупицького з приводу його земельної ділянки в окупованому Криму.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розповів голова НАЗК Олександр Новіков, передає RegioNews.

За його словами, 1 жовтня голова КСУ Тупицький отримав запит від НАЗК, у якому його просили надати пояснення з приводу наявності довіреності у Реєстрі декларацій на операції з земельними ділянками в Криму, і чи є у Тупицького земельні ділянки.

Сьомого числа глава Конституційного Суду йде у відпустку. А його заступник пан Головатий проводить засідання, потім закриває засідання від представника президента, представника парламенту. І через 19 днів після закритого засідання Конституційний Суд звільняє від відповідальності суддю-доповідача, голову Конституційного Суду", - сказав Новіков.

Він також спростував заяви про те, що НАЗК не має повноважень перевіряти суддів та контролювати судову гілку влади.

Зокрема, голова НАЗК заявив, що Конвенція ООН проти корупції, яка є частиною національного законодавства України, а також Конституція України не виділяють судову владу в окрему касту.

Є висновок Венеційської комісії в аналогічній ситуації у Вірменії. Вона сказала, що один орган може здійснювати контроль публічних службовців іншої гілки влади", - заявив Новіков.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

Представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський вважає юридично слабко вмотивованим рішення КС про визнання неконституційною статті 366-1 Кримінального кодексу щодо покарання за недостовірне декларування.

30 жовтня стало відомо, що голову Конституційного суду Тупицького викликали на допит в ДБР, зустріч запланована на 2 листопада.