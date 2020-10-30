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30 жовтня 2020, 21:21 2

"Слуги народу" планують заповнити дві вакантні посади у Конституційному суді

30 жовтня 2020, 21:21 2
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Фото з відкритих джерел
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Дві вакантні посади суддів у Конституційному судді України, на які фахівців призначає Верховна Рада, можуть бути заповнені найближчим часом.

Про це в ефірі Радіо Свобода сказала народна депутатка з фракції "Слуги народу" Галина Янченко, передає RegioNews.

Нардепка також пояснила, чому депутати не зробили цього раніше.

Можливість призначити двох суддів Конституційного суду з’явилася фактично лише в травні цього року. Пройшло літо – це були парламентські канікули. Я думаю, що, в принципі, найближчим часом ці вакансії можуть бути заповнені", – сказала Янченко.

Нардепка також зазначила, що перед тим необхідно вирішити, чи залишаться на посадах чинні судді Конституційного суду.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

Представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський вважає юридично слабко вмотивованим рішення КС про визнання неконституційною статті 366-1 Кримінального кодексу щодо покарання за недостовірне декларування.

30 жовтня стало відомо, що голову Конституційного суду Тупицького викликали на допит в ДБР, зустріч запланована на 2 листопада.

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