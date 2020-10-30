Голову Конституційного суду Тупицького викликали на допит в ДБР

Зустріч запланована на 2 листопада

Зустріч запланована на 2 листопада

Фото: radiosvoboda.org

Голову Конституційного суду України Олександра Тупицького викликали на допит в Державне бюро розслідувань, який відбудеться 2 листопада.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Слідчими ДБР розслідується низка кримінальних проваджень, у яких слідчим шляхом перевіряється Голова Конституційного Суду України до вчинення злочинів у складі злочинної організаці", - повідомив в. о. директора ДБР Олексій Сухачов.

За версією відомства, досліджується "вплив злочинної організації на діяльність господарських судів, винесення ними неправосудних рішень в інтересах наближених осіб для незаконного відчуження майнових активів".

Голову КСУ перевіряють на участь у злочинній організації, вчинюваних у її складі злочинах, а також у вжитті заходів до приховування злочинів.

Відомо, що Олександр Тупицький з 17 вересня 2019 року займає посаду голови КСУ.

Раніше повідомлялося, що в Офісі президента не виключають заміну суддів Конституційного суду України за скандальні рішення щодо декларування.