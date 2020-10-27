Кримінальну відповідальність за недостовірне декларування визнали неконституційною — ЗМІ
Конституційний суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на джерело в суді, передає RegioNews.
Відомо, що таке рішення сьогодні, 27 жовтня винесла Велика палата КСУ.
Сьогодні Велика палата суду винесла рішення про неконституційність ст. 366-1 Кримінального кодексу", - цитує видання слова джерела.
Ця стаття передбачає кримінальну відповідальність чиновників і суддів за недостовірне декларування майна та доходів у щорічній декларації.
Як повідомив екснардеп Сергій Лещенко, Конституційний суд прийняв це рішення на закритому засіданні за поданням депутатів від партій ОПЗЖ і "За майбутнє".
Нагадаємо, раніше у Конституційному Суді оскаржили постанову про ліквідацію районів в Україні.