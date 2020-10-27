Кримінальну відповідальність за недостовірне декларування визнали неконституційною — ЗМІ

За подання чиновниками недостовірних відомостей у декларації передбачено штраф чи позбавлення волі

За подання чиновниками недостовірних відомостей у декларації передбачено штраф чи позбавлення волі

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Конституційний суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на джерело в суді, передає RegioNews.

Відомо, що таке рішення сьогодні, 27 жовтня винесла Велика палата КСУ.

Сьогодні Велика палата суду винесла рішення про неконституційність ст. 366-1 Кримінального кодексу", - цитує видання слова джерела.

Ця стаття передбачає кримінальну відповідальність чиновників і суддів за недостовірне декларування майна та доходів у щорічній декларації.

Як повідомив екснардеп Сергій Лещенко, Конституційний суд прийняв це рішення на закритому засіданні за поданням депутатів від партій ОПЗЖ і "За майбутнє".

Нагадаємо, раніше у Конституційному Суді оскаржили постанову про ліквідацію районів в Україні.