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27 жовтня 2020, 19:26 3

Кримінальну відповідальність за недостовірне декларування визнали неконституційною — ЗМІ

27 жовтня 2020, 19:26 3
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За подання чиновниками недостовірних відомостей у декларації передбачено штраф чи позбавлення волі 
За подання чиновниками недостовірних відомостей у декларації передбачено штраф чи позбавлення волі 
Фото: із відкритих джерел
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Конституційний суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на джерело в суді, передає RegioNews.

Відомо, що таке рішення сьогодні, 27 жовтня винесла Велика палата КСУ.

Сьогодні Велика палата суду винесла рішення про неконституційність ст. 366-1 Кримінального кодексу", - цитує видання слова джерела.

Ця стаття передбачає кримінальну відповідальність чиновників і суддів за недостовірне декларування майна та доходів у щорічній декларації.

Як повідомив екснардеп Сергій Лещенко, Конституційний суд прийняв це рішення на закритому засіданні за поданням депутатів від партій ОПЗЖ і "За майбутнє".

Нагадаємо, раніше у Конституційному Суді оскаржили постанову про ліквідацію районів в Україні.

суд чиновники декларацїї КСУ справа Кримінальна відповідальність
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