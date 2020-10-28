У Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціям

Мова йде про визнання неконституційним електронного декларування, яке в ОП обіцяють зберегти

Мова йде про визнання неконституційним електронного декларування, яке в ОП обіцяють зберегти

Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення Конституційного суду України про систему декларування майна і обіцяє скористатися законодавчою ініціативою, яка дозволить знову притягувати порушників правил декларування до відповідальності.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Очікуємо на публікацію повного тексту рішення Конституційного Суду в цій справі. Усвідомлюємо, що рішення Конституційного Суду остаточні та не підлягають оскарженню... Президент обов’язково використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил", - йдеться у повідомленні.

В ОП також запевнили, що система електронного декларування та контролю стану посадових осіб і депутатів вже створена і працює ефективно, що вплинуло на формування в країні нових принципів політики і практики державного управління, а це "фундаментальне надбання держави".

Немає жодного шансу зупинити рух держави до максимальної прозорості та доброчесності в політиці. На жаль, в Україні все ще є "бізнесмени від політики", які не можуть стерпіти, що спосіб їхнього життя, майно та доходи мають бути під контролем, а отже - чесними", - наголошується у повідомленні.

У президента запевнили, що, незважаючи на протидію, інструменти для боротьби з незаконним збагаченням в законодавстві України будуть збережені або, в крайньому випадку, відновлені: "Жодного відступу в антикорупційній роботі не допускаємо навіть гіпотетично".

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування.