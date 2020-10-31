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31 октября 2020, 16:03 9

У Зеленского заявили, что закон об увольнении судей КСУ соответствует Конституции

31 октября 2020, 16:03 9
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Он позволит разрешить кризисную ситуацию, к которой привели действия Конституционного Суда
Он позволит разрешить кризисную ситуацию, к которой привели действия Конституционного Суда
Фото: из открытых источников
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Законопроект о перезагрузке работы скандального Конституционного суда соответствует ценностям Конституции Украины.

Об этом заявил представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский, передает RegioNews.

По его словам, в Украине сложились экстраординарные условия, в которых действия президента по решению ситуации являются абсолютно конституционными.

Вениславский добавил, что выполнение решений суда приведет к тому, что все действия по антикоррупционному законодательству в дальнейшем будут признаны незаконными.

В экстраординарных условиях, в которых оказалось государство в результате принятия решения КСУ № 13-р, решение президента Украины предложить Верховной Раде разрешить кризисную ситуацию политико-правовыми средствами является абсолютно обоснованным и полностью соответствует ценностям, закрепленным Конституцией Украины", - сказал представитель Зеленского.

Вениславский пояснил, что законопроект Президента обеспечит восстановление общественного доверия к конституционному судопроизводству и решит кризисную ситуацию, к которой привели действия Конституционного Суда.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Впоследствии у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.

28 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский считает юридически слабо мотивированным решение КС о признании неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса относительно наказания за недостоверное декларирование.

30 октября стало известно, что председатель Конституционного суда Тупицкого вызвали на допрос в ГБР, встреча запланирована на 2 ноября.

Владимир Зеленский закон Конституционный суд декларации КСУ
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