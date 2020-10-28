НАЗК закрило доступ до Єдиного реєстр електронних декларацій
28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.
Про це повідомляє прес-служба НАЗК, передає RegioNews.
У відомстві планували це зробити о 18:00, але зробили на годину пізніше. Доступ до реєстру не доступний з 19:00.
Це означає, що державні органи і громадськість більше не мають відкритого цілодобового доступу до електронних декларацій чиновників, а НАЗК припиняє їх перевірку, зберігання та оприлюднення", - заявив голова НАЗК Олександр Новіков.
Він додав, що закриття реєстру є нищівною поразкою антикорупційної реформи в Україні.
Сподіваємося, що законодавці не будуть ігнорувати цю ситуацію, а в Україні ще буде шанс на державний апарат без корупції", - сказав він.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.