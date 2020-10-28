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28 жовтня 2020, 19:43 2

НАЗК закрило доступ до Єдиного реєстр електронних декларацій

28 жовтня 2020, 19:43 2
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Державні органи і громадськість втратили цілодобовий доступ до електронних декларацій чиновників
Державні органи і громадськість втратили цілодобовий доступ до електронних декларацій чиновників
Фото: із відкритих джерел
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28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК, передає RegioNews.

У відомстві планували це зробити о 18:00, але зробили на годину пізніше. Доступ до реєстру не доступний з 19:00.

Це означає, що державні органи і громадськість більше не мають відкритого цілодобового доступу до електронних декларацій чиновників, а НАЗК припиняє їх перевірку, зберігання та оприлюднення", - заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

Він додав, що закриття реєстру є нищівною поразкою антикорупційної реформи в Україні.

Сподіваємося, що законодавці не будуть ігнорувати цю ситуацію, а в Україні ще буде шанс на державний апарат без корупції", - сказав він.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.

28 жовтня з’явився текст скандального рішення КСУ про недостовірне декларування.

НАЗК КСУ корупція декларацїї реєстр
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