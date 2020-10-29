Представник президента в КСУ розкритикував рішення суду про електронні декларації

Він зазначив, що Конституційний Суд діяв упереджено

Він зазначив, що Конституційний Суд діяв упереджено

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Про це він заявив у коментарі "Укрінформу", передає RegioNews.

"Якщо системно вивчити аргументацію, наведену в мотивувальній частині, подивитися резолютивну частину, то аргументація не дозволяє неупереджено сказати, що рішення Конституційного Суду України є обґрунтованим. Юридичної аргументації, юридичного обґрунтування, які б дали можливість ухвалити саме таке рішення, на моє переконання, не було", – зазначив Веніславський.

Він зазначив, що Конституційний Суд діяв упереджено, більше того, як уже відомо, в рамках реального конфлікту інтересів, оскільки кілька суддів КС перебували в процесі перевірок і притягалися до відповідальності за антикорупційними нормами закону, які вони визнали неконституційними.

Водночас він не виключає, що ухвалення відповідного рішення КС матиме негативні міжнародно-правові наслідки, оскільки представники Європейського Союзу вже направили офіційний лист уряду України, в якому йдеться про те, що "ставитиметься питання про зупинення безвізового режиму, про інші форми співпраці України та ЄС".

"Але я думаю, найближчим часом, можливо, навіть сьогодні, буде президентом ініційовано законопроєкт, який виправить ситуацію, і я думаю, що негативні наслідки міжнародно-правового характеру і припинення співпраці з нашими міжнародними партнерами завдяки діям президента не настануть", – додав Веніславський.

Окрім того, він підкреслив, що рішення КС заблокувало всю кадрову політику як на рівні державної служби, так і на рівні служби в органах місцевого самоврядування.

"Окремі положення закону про запобігання корупції після визнання їх неконституційними втратили чинність із 27 жовтня. Одне з таких положень було про доступ до декларацій державних службовців, проведення спеціальних перевірок, які неможливі без аналізу декларацій", – уточнив представник президента в КС.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.