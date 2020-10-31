Скандальні рішення КСУ: Зеленський готовий до "суперрадикальних заходів”

В Раді очікують не менше 10 законопроектів для врегулювання ситуації

В Раді очікують не менше 10 законопроектів для врегулювання ситуації

Фото: із відкритих джерел

Про це в ефірі телеканалу "Україна24” розповів депутат від фракції "Слуга народу” Денис Монастирський, передає RegioNews.

За його словами, до понеділка профільний комітет парламенту має отримати не менше 10 проектів закону стосовно оптимального вирішення ситуації довкола скандальних рішень Конституційного суду.

Нардеп також додав, що президент України Володимир Зеленський у цьому питанні готовий до "суперрадикальних заходів”.

Думаю, до понеділка ми матимемо не менш ніж 10 проектів від різних політичних сил з різними концепціями вирішення цього питання. Я переконаний, що Рада наступного тижня більшу частину часу присвятить саме цьому питанню, щоб виправити рішення КСУ”, – сказав Монастирський.

Він зазначив, що у профільному комітеті також вже працюють над розробкою відповідного закону.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

Представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський вважає юридично слабко вмотивованим рішення КС про визнання неконституційною статті 366-1 Кримінального кодексу щодо покарання за недостовірне декларування.

30 жовтня стало відомо, що голову Конституційного суду Тупицького викликали на допит в ДБР, зустріч запланована на 2 листопада.