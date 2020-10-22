Псування бюлетенів "опитування Зеленського" будуть розцінювати як хуліганство - МВС

Покарати можуть, якщо громадянин порве бюлетень

Покарати можуть, якщо громадянин порве бюлетень

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Про це в ефірі "Радіо НВ" повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає RegioNews.

За його словами, проведення всеукраїнського опитування може збільшити кількість конфліктів на дільницях під час місцевих виборів.

Я думаю, це буде дрібне хуліганство. Ми ж не розриваємо книги..., якщо нам щось не подобається. Розривати бюлетені, штовхати агітаторів - це буде незаконно і буде порушенням громадського порядку", - сказав він.

Згідно із чинним законодавством, за дрібне хуліганство передбачено покарання у вигляді штрафу або виправних робіт на 2 місяці. Також за це правопорушення можна отримати адміністративний арешт на 15 діб.

Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський анонсував всеукраїнське опитування 25 жовтня.

Одночасно у ЦВК заявили, що не знають нічого про всеукраїнське опитування Зеленського.

У КВУ заявили, що проведення опитувань у день виборів не передбачено Виборчим кодексом.

14 жовтня, стало відомо перше питання Зеленського до українського народу - чи треба за корупцію довічно саджати у в'язницю. Пізніше стали відомі всі п’ять запитань із опитування Зеленського.