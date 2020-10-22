Майже всі партії порушують вимоги виборчого законодавства - МВС

Значна кількість справ відкрита за фактами можливого підкупу виборців

Значна кількість справ відкрита за фактами можливого підкупу виборців

Фото: flickr

Під час передвиборчої кампанії майже всі політичні партії України нехтують вимогами виборчого законодавства.

Про це під час брифінгу повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, передає RegioNews.

Майже всі політсили нехтують вимогами виборчого законодавства. Відкрито 508 кримінальних проваджень... Повідомили про підозру 30 особам. П'яти особам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. До суду направили одне кримінальне провадження і об'єднали сім проваджень в різних областях", – розповів Шкіряк.

За його словами, станом на 22 жовтня найбільше кримінальних проваджень через порушення виборчого законодавства зареєстровано стосовно партій "Опозиційна платформа - За життя" та "За Майбутнє" — по 9 кримінальних проваджень за фактами можливого підкупу виборців.

Щодо партії "Наш край" правоохоронці відкрили 7 кримінальних проваджень, ВО "Батьківщина" - 6 кримінальних справ.

Проти партії "Європейська Солідарність" розслідують 5 кримінальних проваджень, по 3 справи відкрили за фактом порушень партіями "Слуга народу" і "Рідний дім".

"Партія Зелених", "Наш Дім Одеса", "Пропозиція" і партія "Черкащина" — по 2 два кримінальних провадження”, - додав Шкіряк.

Нагадаємо, 22 жовтня за фактом порушень виборчого процесу відкрито 33 кримінальних провадження, найбільше повідомлень зафіксовано в Одеській (73) та у Київській (35) областях.