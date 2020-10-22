14:17  22 жовтня
Зеленський змінив керівників СБУ у трьох областях
14:42  22 жовтня
Кабмін виділив 90 млн грн на запобігання пожежам у Чорнобильській зоні
17:48  22 жовтня
Від початку доби на Донбасі зафіксовано чотири обстріли
UA | RU
UA | RU
22 жовтня 2020, 15:32 7

В Україні за тиждень відкрили 25 проваджень за підкуп виборців - МВС

22 жовтня 2020, 15:32 7
Читайте также на русском языке
З наближенням дня виборів, дії правопорушників стають більш агресивними
З наближенням дня виборів, дії правопорушників стають більш агресивними
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що в країні за минулий тиждень вже відкрили 25 проваджень, які стосуються можливого надання виборцям неправомірної вигоди.

Про це Шкіряк повідомив під час брифінгу, передає RegioNews.

На жаль, ми всі розуміємо, що з початком виборчого процесу у нас збуджуються апетити, у нас по різному до цього люди ставляться, і тільки за минулий тиждень у нас було 25 проваджень, які стосуються можливого надання виборцям неправомірної вигоди”, - підкреслив він.

Одним з таких випадків була історія на Одещині, де правоохоронці в одній з таких справ викрили голову однієї з виборчих комісій і зацікавлену особу.

"Також у Київській області повідомлено про підозру кандидату на посаду голови ОТГ, який дарував вчителям конверти з грошовими коштами", - повідомив Шкіряк.

Нагадаємо, 22 жовтня за фактом порушень виборчого процесу відкрито 33 кримінальних виробництва, більше всього повідомлень зафіксовано в Одеській (73) та Київській (35) областях.

вибори партїї поліція голосування Кримінальна відповідальність виборці
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Політики без досвіду, родинні клани та аутсайдери. Хто представлятиме "За майбутнє" у Західній Україні
Садовий або Синютка: дві загадки передвиборчого Львова
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Кирило Сазонов
Олександр Костенко
Всі блоги »