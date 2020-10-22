В Україні за тиждень відкрили 25 проваджень за підкуп виборців - МВС

З наближенням дня виборів, дії правопорушників стають більш агресивними

З наближенням дня виборів, дії правопорушників стають більш агресивними

Фото: з відкритих джерел

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що в країні за минулий тиждень вже відкрили 25 проваджень, які стосуються можливого надання виборцям неправомірної вигоди.

Про це Шкіряк повідомив під час брифінгу, передає RegioNews.

На жаль, ми всі розуміємо, що з початком виборчого процесу у нас збуджуються апетити, у нас по різному до цього люди ставляться, і тільки за минулий тиждень у нас було 25 проваджень, які стосуються можливого надання виборцям неправомірної вигоди”, - підкреслив він.

Одним з таких випадків була історія на Одещині, де правоохоронці в одній з таких справ викрили голову однієї з виборчих комісій і зацікавлену особу.

"Також у Київській області повідомлено про підозру кандидату на посаду голови ОТГ, який дарував вчителям конверти з грошовими коштами", - повідомив Шкіряк.

Нагадаємо, 22 жовтня за фактом порушень виборчого процесу відкрито 33 кримінальних виробництва, більше всього повідомлень зафіксовано в Одеській (73) та Київській (35) областях.