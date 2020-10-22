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22 жовтня 2020, 15:55 4

Менше половини українців схвалюють опитування Зеленського, засуджує - 25% виборців

22 жовтня 2020, 15:55 4
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30% респондентів ставляться до проведення опитування нейтрально
30% респондентів ставляться до проведення опитування нейтрально
Офіс президента
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Позитивно ставляться до рішення президента Володимира Зеленського провести всенародне опитування в день місцевих виборів 25 жовтня 43% українців. Ще 30% респондентів ставляться нейтрально і 25% - негативно.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 20-21 жовтня, інформує RegioNews.

Зазначається, що у порівнянні з даними опитування тижневої давності зафіксовано поступове зростання інтересу до опитування президента. Так, 70% респондентів знають про опитування (14-16 жовтня знали 60% українців).

Менше половини українців схвалюють рішення Зеленського провести опитування

За даними опитування, 63% респондентів вважають рішення президента законним, 23% дотримуються протилежної думки.

Менше половини українців схвалюють рішення Зеленського провести опитування

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 14-16 жовтня 2020 року серед 4000 респондентів по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Метод дослідження: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.

Нагадаємо, днями до Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов з вимогою визнати протиправним анонсоване президентом України Володимиром Зеленським всенародне опитування громадської думки 25 жовтня на виборчих дільницях.

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