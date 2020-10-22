Порчу бюллетеней "опроса Зеленского" будут расценивать как хулиганство - МВД

Наказать могут, если гражданин порвет бюллетень

Наказать могут, если гражданин порвет бюллетень

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Об этом в эфире "Радио НВ" сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает RegioNews.

По его словам, проведение всеукраинского опроса может увеличить количество конфликтов на участках во время местных выборов.

Я думаю, это будет мелкое хулиганство. Мы же не разрываем книги ..., если нам что-то не нравится. Разрывать бюллетени, толкать агитаторов - это будет незаконно и будет нарушением общественного порядка", - сказал он.

Согласно действующему законодательству, за мелкое хулиганство предусмотрено наказание в виде штрафа или исправительных работ на 2 месяца. Также за это правонарушение можно получить административный арест на 15 суток.

Напомним, 13 октября Зеленский анонсировал всеукраинский опрос 25 октября.

Одновременно в ЦИК заявили, что не знают ничего о всеукраинском опросе Зеленского.

В КИУ заявили, что проведение опросов в день выборов не предусмотрено Избирательным кодексом.

14 октября, стало известно первый вопрос Зеленского к украинскому народу - стоит за коррупцию пожизненно сажать в тюрьму. Позже стали известны все пять вопросов из опроса Зеленского.