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16 жовтня 2020, 13:38 7

В ОП пояснили п’яте запитання Зеленського щодо Будапештського меморандуму

16 жовтня 2020, 13:38 7
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Безпекові гарантії для України були порушені задовго до 2014 року
Безпекові гарантії для України були порушені задовго до 2014 року
Фото: Офіс президента
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Офіс президента опублікував пояснення п’ятого запитання із опитування президента Володимира Зеленського про Будапештській меморандум.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

У Зеленського заявили, що зміст документа, який був підписаний у 1994 році, полягає в тому, що Україна відмовилася від третього за потужністю ядерного арсеналу в обмін на гарантії провідних військових держав світу щодо непорушності безпеки та існуючих кордонів.

Країни-підписанти гарантували утримання від загрози чи використання сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, а також що жодна їхня зброя не використовуватиметься проти України”, - йдеться в повідомленні.

Офіс президента нагадав, що також було задеклароване зобов'язання утримуватися від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги.

Аналізуючи Будапештський меморандум, доходимо висновку, що безпекові гарантії щодо України були порушені ще задовго до 2014 року. Наприклад, варто згадати відоме прикордонне протистояння у 2003 році в конфлікті навколо острова Тузла, що загрожувало територіальній цілісності України. Не менш небезпечними можна вважати так звані газові війни, які є проявом свідомого економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам Україну", - повідомили в Офісі президента.

Крім того, ігнорування цих фактів світовою спільнотою призвело до відкритої збройної агресії.

Враховуючи також довготривалість порушення однією з держав-підписантів її зобов’язань, підтверджених у Меморандумі, наполягаємо на необхідності спільної роботи інших держав-гарантів для відновлення безпеки та територіальної цілісності України. Хочемо підкреслити, що це не є позицією однієї з політичних команд в Україні – команди влади. Це може бути загальнонаціональною позицією, що значно сильніше", - підкреслили в Офісі президента.

Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський анонсував всеукраїнське опитування 25 жовтня.

14 жовтня стало відоме перше питання Зеленського до українського народу - чи варто за корупцію довічно саджати у в`язницю.

15 жовтня президент Володимир Зеленський назвав друге запитання, яке буде ставитися українцям на всеукраїнському опитуванні в день місцевих виборів 25 жовтня. Воно стосуватиметься створення економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави озвучив три фінальні запитання, серед яких - скорочення кількості народних обранців.

Також в Офісі президента пояснили ініціативу скорочення кількості нардепів до 300.

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