В ОП объяснили пятый вопрос Зеленского по Будапештскому меморандуму

Гарантии безопасности для Украины были нарушены задолго до 2014 года

Гарантии безопасности для Украины были нарушены задолго до 2014 года

Фото: Офис президента

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

В Зеленского заявили, что содержание документа, который был подписан в 1994 году, состоит в том, что Украина отказалась от третьего по мощности ядерного арсенала в обмен на гарантии ведущих военных держав мира по незыблемости безопасности и существующих границ.

Страны-подписанты гарантировали воздержание от угрозы или использования силы против территориальной целостности или политической независимости Украины, а также что никакое их оружие не будет использоваться против Украины", - говорится в сообщении.

Офис президента напомнил, что также было задекларировано обязательство воздерживаться от экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, и таким образом получить какие-либо преимущества.

Анализируя Будапештский меморандум, приходим к выводу, что гарантии безопасности в отношении Украины были нарушены еще задолго до 2014 года. Например, стоит вспомнить известное пограничное противостояние в 2003 году в конфликте вокруг острова Тузла, что грозило территориальной целостности Украины. Не менее опасными можно считать так называемые газовые войны, которые являются проявлением сознательного экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам Украину", - сообщили в Офисе президента.

Кроме того, игнорирование этих фактов мировым сообществом привело к открытой вооруженной агрессии.

Учитывая также продолжительность нарушения одним из государств-подписантов его обязательств, подтвержденных в Меморандуме, настаиваем на необходимости совместной работы других государств-гарантов для восстановления безопасности и территориальной целостности Украины. Хотим подчеркнуть, что это не является позицией одной из политических команд в Украине - команды власти. Это может быть общенациональной позицией, что значительно сильнее", - подчеркнули в Офисе президента.

Напомним, 13 октября Зеленский анонсировал всеукраинский опрос 25 октября.

14 октября стало известно первый вопрос Зеленского к украинскому народу - стоит ли за коррупцию пожизненно сажать в тюрьму.

15 октября президент Владимир Зеленский назвал второй вопрос, который будет выноситься на всеукраинском опросе в день местных выборов 25 октября. Он будет касаться создания экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства озвучил три финальных вопроса, среди которых - сокращение количества народных избранников.

Также в Офисе президента объяснили инициативу сокращения количества нардепов до 300.