Кандидату в голови Борщагівської ОТГ Кудрику намалювали рейтинг більше, ніж у Трампа, - експерт

Штаб Кудрика влаштував примітивну маніпуляцію з рейтингами

Штаб Кудрика влаштував примітивну маніпуляцію з рейтингами

Про це на своїй сторінці у "Фейсбуці" написав політичний експерт Кирило Молчанов, повідомляє RegioNews.

Зокрема, експерт процитував "замітку анонімного автора" , в якій, з посиланням на дослідження соціологів, вказується, що більшість виборців Борщагівської ОТГ підтримують Кудрика.

Процитую: "За даними соціологічної групи "Рейтинг", місцеві партії, які беруть участь у місцевих виборах, мають рівень довіри - близько 22,2%. Це означає, що українці будуть голосувати не за розкручені політичні бренди, а за людей, яких добре знають". І вишенька на торті – цим кандидатом, якого "люди добре знають", нібито є сільський голова Софіївської Борщагівки Кудрик", - написав Молчанов.

Він підкреслив, автори не потрудилися дати посилання на дослідження, яким користувалися, "але, судячи з усього, вони мали на увазі інформацію "Моніторингу місцевих виборів 2020", проведеного 4-7 жовтня. Так ось, там цифра 22,2% чітко пояснена як "сумарний рейтинг інших партій (в основному місцевих), які беруть участь у місцевих виборах і були включені в список для дослідження".

Тобто, це сума рейтингів декількох десятків маленьких місцевих партій, заміряних у всеукраїнському масштабі, кожна з яких навіть не близька до прохідного бар'єра в масштабі всієї країни. І вона наведена лише для того, щоб у читача не виникало питання, чому сума рейтингів великих партій, наведених у дослідженні, не дає 100%", - пояснив політолог.

За словами Молчанова, Кудрик до сумарного рейтингу місцевих партій не має ніякого відношення від слова "зовсім", адже мало того, що він не партія, а окремий політик, так він ще і балотується від всеукраїнської партії "Європейська солідарність". Одним словом, має місце шедевральна своєю жахливою примітивністю маніпуляція. І прекрасний приклад того, як "вимірювання середньої електоральної температури по країні використовується для розкрутки конкретного кандидата-замовника в окремо взятій ОТГ".

"Але найцікавіше навіть не це. Кудрику той же анонімний автор намалював рейтинг 40%+, не посилаючись ні на що. Все це підтверджує мою тезу, що старі політичні динозаври просто не здатні вести кампанії, хоч скільки-небудь згідно з часом і своїм ж електоратом, який помолодів та порозумнішав. Ну, а Кудрик вже точно перевершив свого київського колегу Пальчевського, над намальованими рейтингами з якого вже давно сміється вся країна. І зовсім скоро голова Софіївської Борщагівки стане популярнішим самого Дональда Трампа. У всякому разі виборці Борщагівки, які добре знають реальну популярність Кудрика і його реальні справи, вже знайшли тому неспростовні фотодокази".