Офіс президента пояснив, навіщо необхідна легалізація канабісу

У медичних наркотиках, за підрахунками ОП, мають потребу близько 2 мільйонів українців

У медичних наркотиках, за підрахунками ОП, мають потребу близько 2 мільйонів українців

Фото: з відкритих джерел

Ініціативу з легалізацією медичного канабісу винесли на "всенародне опитування" 25 жовтня, бо в ОП вважають, що дане питання не повинен залишатися тільки для спекуляцій політиків.

Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба Офісу президента.

У Зеленського відзначають, що за останні роки в багатьох країнах світу канабіс почав використовуватися в знеболюючих ліках для важкохворих, в той час, як в Україні для полегшення болю пацієнтів використовують більш важкі та шкідливі препарати.

Окрім цього підкреслюється, що практика використання медичної марихуани ефективна для боротьби з депресією, посттравматичним синдромом у військових, які повертаються з війни. В цілому ж, за підрахунками, подібні препарати потрібні двом мільйонам українців.

В Офісі президента вважають, що дізнатися думку народу з питання легалізації канабісу необхідно вже зараз, інакше спекуляції політиків, прихильників і супротивників будуть тривати роками.

Зазначимо, що 15 жовтня в мережі також з'явилися всі питання, які планують поставити виборцям за ініціативою Володимира Зеленського 25 жовтня. Однак, як повідомляв раніше заступник глави ВР Руслан Стефанчук, офіційно їх мав оголосити тільки президент.