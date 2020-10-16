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16 жовтня 2020, 11:52 1

Офіс президента пояснив, навіщо необхідна легалізація канабісу

16 жовтня 2020, 11:52 1
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У медичних наркотиках, за підрахунками ОП, мають потребу близько 2 мільйонів українців
У медичних наркотиках, за підрахунками ОП, мають потребу близько 2 мільйонів українців
Фото: з відкритих джерел
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Ініціативу з легалізацією медичного канабісу винесли на "всенародне опитування" 25 жовтня, бо в ОП вважають, що дане питання не повинен залишатися тільки для спекуляцій політиків.

Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба Офісу президента.

У Зеленського відзначають, що за останні роки в багатьох країнах світу канабіс почав використовуватися в знеболюючих ліках для важкохворих, в той час, як в Україні для полегшення болю пацієнтів використовують більш важкі та шкідливі препарати.

Окрім цього підкреслюється, що практика використання медичної марихуани ефективна для боротьби з депресією, посттравматичним синдромом у військових, які повертаються з війни. В цілому ж, за підрахунками, подібні препарати потрібні двом мільйонам українців.

В Офісі президента вважають, що дізнатися думку народу з питання легалізації канабісу необхідно вже зараз, інакше спекуляції політиків, прихильників і супротивників будуть тривати роками.

Зазначимо, що 15 жовтня в мережі також з'явилися всі питання, які планують поставити виборцям за ініціативою Володимира Зеленського 25 жовтня. Однак, як повідомляв раніше заступник глави ВР Руслан Стефанчук, офіційно їх мав оголосити тільки президент.

наркотики Офіс президента опитування медики лікування
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