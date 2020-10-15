Всеукраїнське опитування: Зеленський озвучив друге питання
Президент Володимир Зеленський назвав друге запитання, що будуть ставити українцям на всеукраїнському опитуванні в день місцевих виборів 25 жовтня. Він буде стосуватися створення економічної зони на Донбасі.
Про це Зеленський заявив у відеозверненні, інформує RegioNews.
"Ми обіцяли розв'язувати важливі питання разом з тобою. І ми робимо перші кроки на цьому шляху", - сказав він.
Президент також озвучив друге питання всеукраїнського опитування, яке він планує провести 25 жовтня, коли й відбудуться місцеві вибори.
"Сьогодні питання номер два - чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони", - запитав він.
Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський анонсував всеукраїнське опитування 25 жовтня.
Одночасно у ЦВК заявили, що не знають нічого про всеукраїнське опитування Зеленського.
У КВУ заявили, що проведення опитувань у день виборів не передбачено Виборчим кодексом.
Тоді ж в Офісі президента пояснили, що опитування в день виборів не буде мати юридичних наслідків. Також у "Слузі народу" розповіли, хто і як буде проводити опитування від Зеленського.
14 жовтня стало відомо перше питання Зеленського до українського народу - чи треба за корупцію довічно саджати у в'язницю.