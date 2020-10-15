Всеукраїнське опитування: Зеленський озвучив друге питання

Воно стосується Донбасу

Воно стосується Донбасу

Офіс президента

Президент Володимир Зеленський назвав друге запитання, що будуть ставити українцям на всеукраїнському опитуванні в день місцевих виборів 25 жовтня. Він буде стосуватися створення економічної зони на Донбасі.

Про це Зеленський заявив у відеозверненні, інформує RegioNews.

"Ми обіцяли розв'язувати важливі питання разом з тобою. І ми робимо перші кроки на цьому шляху", - сказав він.

Президент також озвучив друге питання всеукраїнського опитування, яке він планує провести 25 жовтня, коли й відбудуться місцеві вибори.

"Сьогодні питання номер два - чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони", - запитав він.

Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський анонсував всеукраїнське опитування 25 жовтня.

Одночасно у ЦВК заявили, що не знають нічого про всеукраїнське опитування Зеленського.

У КВУ заявили, що проведення опитувань у день виборів не передбачено Виборчим кодексом.

Тоді ж в Офісі президента пояснили, що опитування в день виборів не буде мати юридичних наслідків. Також у "Слузі народу" розповіли, хто і як буде проводити опитування від Зеленського.

14 жовтня стало відомо перше питання Зеленського до українського народу - чи треба за корупцію довічно саджати у в'язницю.