В Офісі президента пояснили ініціативу скорочення кількості нардепів до 300

Відповідний законопроєкт вже попередньо був схвалений Радою, а також пройшов перевірку Конституційного суду

Відповідний законопроєкт вже попередньо був схвалений Радою, а також пройшов перевірку Конституційного суду

Фото з відкритих джерел

В Офісі президента вважають, що скорочення кількості народних депутатів до 300 зможе зробити парламент більш професійним

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу ОП.

У Зеленського впевнені, що думка людей з цього питання вплине на народних депутатів, яким ще треба затвердити зміни до Конституції про скорочення числа нардепів. Законопроєкт вже попередньо був схвалений Радою, а також пройшов перевірку Конституційного суду.

"Якщо люди скажуть "так", ні один політик - скільки б у нього не було фінансового, медійного або партійного впливу - не зможе заперечувати волю народу", - підкреслили в ОП.

Сама ж ініціатива про скорочення кількості народних депутатів пояснюється тим, що в ході децентралізації багато ресурсів і повноважень були передані в регіони, а тому в парламенті виникла "необхідність більшої концентрації фаховості".

В ОП переконані, що нинішня кількість депутатів (450 за Конституцією) "є спокусою для великих гравців дарувати місця в списку в обмін на багаторічне попутництво".

Скорочення кількості нардепів, на думку ОП, посилить конкуренцію і збільшить професіоналізм Ради.

Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський анонсував всеукраїнське опитування 25 жовтня.

14 жовтня стало відоме перше питання Зеленського до українського народу - чи варто за корупцію довічно саджати у в`язницю.

15 жовтня президент Володимир Зеленський назвав друге запитання, яке буде ставитися українцям на всеукраїнському опитуванні в день місцевих виборів 25 жовтня. Воно стосуватиметься створення економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави озвучив три фінальні запитання, серед яких - скорочення кількості народних обранців.