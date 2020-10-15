Близько 20% українців підтримують вільну економічну зону на Донбасі
У вересні 2020 року створення на Донбасі вільної економічної зони частково або повністю підтримували 22,4% українців.
Про це свідчать дані соціологічного опитування компанії Info Sapiens, передає RegioNews.
За даними соціологів, 35,8% українців загалом не схвалюють цю ініціативу.
41,8% респондентів не змогли дати чітку відповідь щодо питання про створення вільної економічної зони на Донбасі.
Опитування проводилося з 2 по 16 вересня 2020 року на замовлення Школи політичної аналітики в межах Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні, яку виконує Міжнародний фонд "Відродження" у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні.
Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський анонсував всеукраїнське опитування 25 жовтня.
Одночасно у ЦВК заявили, що не знають нічого про всеукраїнське опитування Зеленського.
У КВУ заявили, що проведення опитувань у день виборів не передбачено Виборчим кодексом.
Тоді ж в Офісі президента пояснили, що опитування в день виборів не буде мати юридичних наслідків. Також у "Слузі народу" розповіли, хто і як буде проводити опитування від Зеленського.
14 жовтня, стало відомо перше питання Зеленського до українського народу - чи треба за корупцію довічно саджати у в'язницю. Пізніше стали відомі всі п’ять запитань із опитування Зеленського.