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15 жовтня 2020, 16:43 4

Близько 20% українців підтримують вільну економічну зону на Донбасі

15 жовтня 2020, 16:43 4
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Соціологічне опитування на одну із тем, які пропонує Зеленський, вже проводилося
Соціологічне опитування на одну із тем, які пропонує Зеленський, вже проводилося
Фото: flickr
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У вересні 2020 року створення на Донбасі вільної економічної зони частково або повністю підтримували 22,4% українців.

Про це свідчать дані соціологічного опитування компанії Info Sapiens, передає RegioNews.

За даними соціологів, 35,8% українців загалом не схвалюють цю ініціативу.

41,8% респондентів не змогли дати чітку відповідь щодо питання про створення вільної економічної зони на Донбасі.

Опитування проводилося з 2 по 16 вересня 2020 року на замовлення Школи політичної аналітики в межах Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні, яку виконує Міжнародний фонд "Відродження" у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні.

Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський анонсував всеукраїнське опитування 25 жовтня.

Одночасно у ЦВК заявили, що не знають нічого про всеукраїнське опитування Зеленського.

У КВУ заявили, що проведення опитувань у день виборів не передбачено Виборчим кодексом.

Тоді ж в Офісі президента пояснили, що опитування в день виборів не буде мати юридичних наслідків. Також у "Слузі народу" розповіли, хто і як буде проводити опитування від Зеленського.

14 жовтня, стало відомо перше питання Зеленського до українського народу - чи треба за корупцію довічно саджати у в'язницю. Пізніше стали відомі всі п’ять запитань із опитування Зеленського.

опитування соціологія Донбас зона економіка Володимир Зеленський
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