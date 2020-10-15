Около 20% украинцев поддерживают свободную экономическую зону на Донбассе

Социологический опрос на одну из тем, которые предлагает Зеленский, уже проводился

Социологический опрос на одну из тем, которые предлагает Зеленский, уже проводился

Фото: flickr

В сентябре 2020 года создание на Донбассе свободной экономической зоны частично или полностью поддерживали 22,4% украинцев.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса компании Info Sapiens, передает RegioNews.

По данным социологов, 35,8% украинцев в целом не одобряют эту инициативу.

41,8% респондентов не смогли дать четкий ответ по вопросу о создании свободной экономической зоны на Донбассе.

Опрос проводился с 2 по 16 сентября 2020 года по заказу Школы политической аналитики в пределах Инициативы по развитию аналитических центров в Украине, которую выполняет Международный фонд "Возрождение" совместно с Инициативой открытого общества для Европы (OSIFE) при финансовой поддержке Посольства Швеции в Украине.

Напомним, 13 октября Зеленский анонсировал всеукраинский опрос 25 октября.

Одновременно в ЦИК заявили, что не знают ничего о всеукраинском опросе Зеленского.

В КИУ заявили, что проведение опросов в день выборов не предусмотрено Избирательным кодексом.

Тогда же в Офисе президента пояснили, что опрос в день выборов не будет иметь юридических последствий. Также в "Слуге народа" рассказали, кто и как будет проводить опрос от Зеленского.

14 октября, стало известно первый вопрос Зеленского к украинскому народу - стоит за коррупцию пожизненно сажать в тюрьму. Позже стали известны все пять вопросов из опроса Зеленского.