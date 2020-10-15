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15 октября 2020, 14:17 11

Стали известны все пять вопросов из опроса Зеленского

15 октября 2020, 14:17 11
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По состоянию на сегодня, 15 октября президент обнародовал только два вопроса
По состоянию на сегодня, 15 октября президент обнародовал только два вопроса
Фото: Офис президента
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В Офисе президента озвучили все вопросы, которые планируют задать избирателям по инициативе Владимира Зеленского 25 октября.

Об этом изданию "Новое время" сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает RegioNews.

По словам Подоляка, в список войдут следующие вопросы:

  1. Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
  2. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
  3. Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
  4. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли тяжелых больных?
  5. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

Также Подоляк отметил, что по пятому вопросу еще продолжаются обсуждения.

Напомним, 13 октября Зеленский анонсировал всеукраинский опрос 25 октября.

Одновременно в ЦИК заявили, что не знают ничего о всеукраинском опросе Зеленского.

В КИУ заявили, что проведение опросов в день выборов не предусмотрено Избирательным кодексом.

Тогда же в Офисе президента пояснили, что опрос в день выборов не будет иметь юридических последствий. Также в "Слуге народа" рассказали, кто и как будет проводить опрос от Зеленского.

14 октября, стало известно первый вопрос Зеленского к украинскому народу - стоит за коррупцию пожизненно сажать в тюрьму.

Владимир Зеленский референдум Офис президента опрос Местные выборы
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