Зеленський 20 жовтня може виступити у Раді, - нардеп

Того ж дня парламент планував голосувати за Держбюджет-2021

Того ж дня парламент планував голосувати за Держбюджет-2021

Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський може виступити у Верховній Раді на наступному засіданні, запланованому на вівторок, 20 жовтня.

Як повідомляє RegioNews, про це в Telegram-каналі повідомив заступник голови податкового комітету парламенту Ярослав Железняк.

"А ось замість голосування за бюджет, 20 жовтня нас чекає звернення президента до Верховної Ради", - написав Він.

При цьому уточнюється, що виступ ще можуть скасувати через негатив навколо опитування, проведення якого Зеленський анонсував в день місцевих виборів.

Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський анонсував всеукраїнське опитування 25 жовтня.

14 жовтня стало відомо перше питання Зеленського до українського народу - чи треба за корупцію довічно саджати у в'язницю.

15 жовтня президент Володимир Зеленський назвав друге питання, яке будуть ставити українцям на всеукраїнському опитуванні в день місцевих виборів 25 жовтня. Воно буде стосуватися створення економічної зони на Донбасі.