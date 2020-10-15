Зеленський прибув з робочим візитом на Чернігівщину
Він має представити голову ОДА
Він має представити голову ОДА
Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Чернігівської області, де візьме участь у земельному форумі.
Про це повідомила пресслужба глави держави, інформує RegioNews.
"Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Чернігівської області. У програмі – участь глави держави в роботі земельного форуму "Земля – народу”, - поінформували в ОП.
Також очікується, що президент огляне перебіг відновлення об'єктів у межах програми "Велике будівництво" в Чернігівській області та ознайомиться з культурною спадщиною регіону.
Нагадаємо, 28 вересня Кабмін погодив призначення Анни Коваленко головою Чернігівської ОДА.
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