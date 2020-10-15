09:22  15 жовтня
Коронавірус в Україні не спадає: за добу понад 5 тисяч нових випадків
12:54  15 жовтня
Зеленський прибув з робочим візитом на Чернігівщину
08:13  15 жовтня
На Донбасі від початку доби зафіксували п'ять порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
15 жовтня 2020, 12:54 6

Зеленський прибув з робочим візитом на Чернігівщину

15 жовтня 2020, 12:54 6
Читайте также на русском языке
Він має представити голову ОДА
Він має представити голову ОДА
Офіс президента
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Чернігівської області, де візьме участь у земельному форумі.

Про це повідомила пресслужба глави держави, інформує RegioNews.

"Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Чернігівської області. У програмі – участь глави держави в роботі земельного форуму "Земля – народу”, - поінформували в ОП.

Також очікується, що президент огляне перебіг відновлення об'єктів у межах програми "Велике будівництво" в Чернігівській області та ознайомиться з культурною спадщиною регіону.

Нагадаємо, 28 вересня Кабмін погодив призначення Анни Коваленко головою Чернігівської ОДА.

Україна Офіс президента президент Чернігівська область візит
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Нардепи, губернатори та олігархи: стати депутатами Львівської облради захотіли знакові люди
Тільки для обраних: кому і що винен Сухомлин
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Петро Олещук
Всі блоги »