Зеленський призначив Анну Коваленко головою Чернігівської ОДА

Вона буде єдиною жінкою в країні, яка очолює область

Вона буде єдиною жінкою в країні, яка очолює область

Фото: Facebook

Про це він заявив на брифінгу під час робочої поїздки у Чернігівську область, передає RegioNews.

Я хочу представити вам нову очільницю Чернігівської обласної державної адміністрації. До речі, вона буде єдиною в Україні жінкою, яка очолює область. Я вважаю, що вона є професійною", - сказав президент.

Він також вручив їй відповідне посвідчення. Під час виступу Анна Коваленко згадала свій досвід участі у виборах на 206 окрузі у 2014 році.

Я брала участь у виборах на 206 окрузі, і за рекордну кількість часу здобула прихильність людей. Хочу пообіцяти бути відкритою і робити все можливе, щоб крок за кроком їх життя ставало краще”, - сказала Коваленко.

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Довідка: Анна Коваленко - громадська активістка, журналістка, колишня радниця трьох міністрів оборони України та міністра інформаційної політики. Під час парламентських виборів 2014 року балотувалась як кандидатка-самовисуванка по 206-му виборчому округу (Чернігів), однак не набрала необхідну кількість голосів. Під час виборів 2019 року була обрана народним депутатом від партії "Слуга народу”, №35 у списку.

Згодом склала повноваження, ставши заступницею керівника Офісу президента. На цій посаді працювала з 4 вересня 2019 року по 22 квітня 2020 року. Обіймала посаду заступниці Міністра розвитку громад та територій.

Нагадаємо, 12 вересня голова Чернігівської обласної державної адміністрації Андрій Прокопенко заявив, що йде у відставку через конфлікт із провладною партією "Слуга Народу".

28 вересня Кабмін погодив призначення Анни Коваленко головою Чернігівської ОДА.

15 жовтня президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом на Чернігівщину.