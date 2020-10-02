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02 жовтня 2020, 17:35 2

ДБР перевірить всі літаки АН-26, які є у Збройних Силах

02 жовтня 2020, 17:35 2
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Слідчі допитали понад 60 свідків та 10 родичів загиблих
Слідчі допитали понад 60 свідків та 10 родичів загиблих
Фото: ДСНС
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Державне бюро розслідувань після авіакатастрофи військового літака АН-26 на Харківщині ініціює перевірку всіх літаків виробництва ДП "Антонов", які є у Збройних Силах України.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Слідчими ініційовано проведення перевірок усіх літаків виробництва ДП "Антонов", які на цей час перебувають на озброєнні у Збройних Силах України починаючи із 1991 року дотепер", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що ДБР ініціювало проведення Держаудитслужбою перевірок у Командуванні Повітряних Сил, військовій частині А4104 університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, ПАТ "МОТОР СІЧ", ДП "Завод 410 ЦА", ДП "Антонов".

В ДБР додали, що упродовж 7 днів розслідування відібрали у 25 родичів загиблих курсантів біозразки для експертиз, провели виїмку документів у військовій частини А4104, допитали понад 60 свідків та 10 родичів загиблих.

Крім того, ДБР подало до Печерського районного суду Києва 9 клопотань про накладення арешту на майно (документи, речі) вилучені під час оглядів для проведення генетично-молекулярних експертиз та 9 клопотань про тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо обслуговування, модернізації та експлуатації літака.

Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

Пізніше в ДБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині.

27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.

У Харківській ОДА повідомили, що ДНК-експертизу загиблих під Харковом проведуть у прискореному режимі.

Керівництво польотів, яке ухвалювало рішення по АН-26 на Харківщині, відсторонили на час слідства. Також у ДБР спростовують інформацію про відмову двигуна АН-26.

ДБР АН-26 розслідування авіакатастрофа Харківська область
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