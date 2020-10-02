На Житомирщині незаконно вивезли до Азії деревину на мільйони гривень

За кордон вивезли понад 1,6 тисячі кубометрів пиломатеріалів вартістю понад 4 млн грн

За кордон вивезли понад 1,6 тисячі кубометрів пиломатеріалів вартістю понад 4 млн грн

На Житомирщині Служба безпеки України викрила організоване злочинне угруповання на нелегальному експорті деревини до однієї з азійських країн.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

За даними досудового слідства, оборудку організували уродженець Донеччини, який мешкає у Коростенському районі, та іноземець, який упродовж останніх років проживав в Україні.

Спільники за готівку скуповували на легальних пилорамах "ліві" пиломатеріали, виготовлені із незаконно зрубаних дерев у державних і комунальних лісгоспах на півночі Житомирщини. За оформлення митних документів "відповідала" мешканка Житомира, яка займалася отриманням легальних сертифікатів на продукцію.

Товар зловмисники переправляли морським транспортом у межах виконання контракту із іноземною фірмою. Спочатку у документах відправником була фіктивна комерційна структура, згодом залучили місцевого комерсанта, власника реального підприємства.

Для легалізації і переведення коштів у готівку фігуранти зареєстрували у Києві на підставних осіб низку фіктивних фірм. Керувала фінансовими операціями спільниця з Житомира.

У межах досудового розслідування правоохоронці задокументували, що протиправна схема діяла протягом двох місяців.

Наразі бізнесмену, організатору оборудки, та спільниці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 1, 4 ст. 358 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Ще одному учаснику оборудки, підприємцю з Коростеня, оголошено підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

З урахуванням перебування іноземця за кордоном вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Триває досудове розслідування. Пиломатеріали вартістю понад мільйон гривень, підготовлені до вивезення за кордон, перебувають під арештом.

Нагадаємо, учора на Житомирщині викрили угруповання, яке постачало зброю злочинцям