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02 жовтня 2020, 14:41 2

На Житомирщині незаконно вивезли до Азії деревину на мільйони гривень

02 жовтня 2020, 14:41 2
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За кордон вивезли понад 1,6 тисячі кубометрів пиломатеріалів вартістю понад 4 млн грн
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На Житомирщині Служба безпеки України викрила організоване злочинне угруповання на нелегальному експорті деревини до однієї з азійських країн.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

За даними досудового слідства, оборудку організували уродженець Донеччини, який мешкає у Коростенському районі, та іноземець, який упродовж останніх років проживав в Україні.

Спільники за готівку скуповували на легальних пилорамах "ліві" пиломатеріали, виготовлені із незаконно зрубаних дерев у державних і комунальних лісгоспах на півночі Житомирщини. За оформлення митних документів "відповідала" мешканка Житомира, яка займалася отриманням легальних сертифікатів на продукцію.

Товар зловмисники переправляли морським транспортом у межах виконання контракту із іноземною фірмою. Спочатку у документах відправником була фіктивна комерційна структура, згодом залучили місцевого комерсанта, власника реального підприємства.

Для легалізації і переведення коштів у готівку фігуранти зареєстрували у Києві на підставних осіб низку фіктивних фірм. Керувала фінансовими операціями спільниця з Житомира.

У межах досудового розслідування правоохоронці задокументували, що протиправна схема діяла протягом двох місяців.

Наразі бізнесмену, організатору оборудки, та спільниці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 1, 4 ст. 358 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Ще одному учаснику оборудки, підприємцю з Коростеня, оголошено підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

З урахуванням перебування іноземця за кордоном вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Триває досудове розслідування. Пиломатеріали вартістю понад мільйон гривень, підготовлені до вивезення за кордон, перебувають під арештом.

Нагадаємо, учора на Житомирщині викрили угруповання, яке постачало зброю злочинцям

ліс СБУ розслідування кримінальна справа експорт Житомирська область
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