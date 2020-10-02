10:01  02 жовтня
Кількість нових хворих коронавірусом наближається до 5 тисяч за добу
11:23  02 жовтня
Через пожежі на Луганщині відкрили вже 10 кримінальних справ, - Шмигаль
08:13  02 жовтня
Ситуація на Донбасі: ворог двічі порушив режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
02 жовтня 2020, 14:54

На Дніпропетровщині відходи з незаконного звалища мало не потрапили до Каховського водосховища

02 жовтня 2020, 14:54
Читайте также на русском языке
Компанія-утилізатор не вивозила небезпечні відходи на звалище, а скидала на околиці міста
Компанія-утилізатор не вивозила небезпечні відходи на звалище, а скидала на околиці міста
Читайте также
на русском языке

У Дніпропетровській області співробітники Служби безпеки України викрили компанію на грубому порушенні екологічних норм під час утилізації забруднюючих речовин.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

За даними досудового слідства, місцевий завод із виробництва трубної продукції, що є одним із найпотужніших підприємств регіону, уклав договір із ліцензованою харківською фірмою на вивіз та утилізацію небезпечних відходів на майже 2,5 млн грн.

Встановлено, що утилізатор умови контракту не виконував. Натомість комерсанти організували оборудку, до якої залучили мешканця Марганця. За винагороду чоловік погодився зберігати токсичні речовини на орендованій земельній ділянці площею майже 15 га, що розташована поряд із гаражним кооперативом на околиці міста.

За оперативною інформацію, вантажівки із забруднюючими речовинами курсували туди двічі на тиждень. За час такої "співпраці" утворилося звалище, на якому просто неба знаходилися відходи 1-3 класу небезпеки. Ця ситуація могла привести до потрапляння небезпечних речовин через підземні води до Каховського водосховища.

Правоохоронці затримали автомобіль зловмисників під час вивантаження чергової партії забруднюючих речовин.

Кримінальне провадження здійснюється за ч. 2 ст. 28 (злочин, вчинений за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 239 (забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Встановлюються всі обставини справи та перевіряється інформація щодо інших підприємств регіону, причетних до незаконного зберігання токсичних відходів у Томаківському районі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині затримали злочинців, які підірвали банкомат і викрали 1 млн гривень .

СБУ відходи сміття екологія розслідування кримінальна справа Дніпро Дніпропетровська область Сміттєзвалище
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На Житомирщині незаконно вивезли до Азії деревину на мільйони гривень
02 жовтня 2020, 14:41
У Кропивницькому затримали посадовця міграційної служби, який обіцяв "відмазати” від армії
02 жовтня 2020, 12:16
На Черкащині затримали злочинну групу вимагачів грошей з підприємців
02 жовтня 2020, 11:49
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Політичні мігранти, зручні помічники та поети-чиновники. Хто представлятиме "За майбутнє" на Галичині
Одеська облрада: на вибори йдуть політичні ветерани і помічники олігархів
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Петро Олещук
Кирило Сазонов
Всі блоги »