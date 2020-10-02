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02 октября 2020, 17:35 2

ГБР проверит все самолеты АН-26, которые есть в Вооруженных Силах

02 октября 2020, 17:35 2
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Следователи допросили более 60 свидетелей и 10 родственников погибших
Следователи допросили более 60 свидетелей и 10 родственников погибших
Фото: ГСЧС
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Государственное бюро расследований после авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области инициирует проверку всех самолетов производства ГП "Антонов", которые есть в Вооруженных Силах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Следователями инициировано проведение проверок всех самолетов производства ГП "Антонов", которые в настоящее время находятся на вооружении в Вооруженных Силах Украины начиная с 1991 года до сих пор", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что ГБР инициировало проведение Госаудитслужбой проверок в командовании Воздушных Сил, военной части А4104 университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба, ОАО "МОТОР СИЧ", ГП "Завод 410 ГА", ГП "Антонов".

В ГБР добавили, что в течении 7 дней расследования катастрофы отобрали у 25 родственников погибших курсантов биообразцы для экспертиз, провели выемку документов в военной части А4104, допросили более 60 свидетелей и 10 родственников погибших.

Кроме того, ГБР подало в Печерский районный суд Киева 9 ходатайств о наложении ареста на имущество (документы, вещи), изъятые во время осмотров для проведения генетически молекулярных экспертиз и 9 ходатайств о временном доступе к оригиналам документов по обслуживанию, модернизации и эксплуатации самолета.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине. 27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.

В Харьковской ОГА сообщили, что ДНК-экспертизу погибших под Харьковом проведут в ускоренном режиме.

Руководство полетов, которое принимало решения по АН-26 на Харьковщине, отстранили на время следствия. Также в ГБР опровергают информацию об отказе двигателя АН-26.

ГБР АН-26 расследование авиакатастрофа Харьковская область
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