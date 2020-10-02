Родичам почали видавати тіла загиблих у авіакатастрофі Ан-26

Досудове розслідування причин авіатрощі триває

Досудове розслідування причин авіатрощі триває

Фото: ДСНС

Державне бюро розслідувань продовжує звітувати про розслідування кримінального провадження за фактом авіакатастрофи військового літака АН-26 на Харківщині.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідчими ДБР разом із військовими прокурорами проведено низку слідчих та процесуальних дій, а саме:

за участю спеціалістів проведено огляд місця події із розподіленням на сектори. Під час огляду виявлено тіла загиблих, частини літака, які мають механічні пошкодження, тощо. На місці події в хвостовій частині літака виявлено бортовий самописець (чорну скриньку);

проведено огляди 26 тіл за участю судово-медичних експертів;

призначено 26 судово-медичних експертиз;

проведено виїмку документів у військовій частини А4104 щодо організації та проведення польотів, а також зразків палива;

на території військової частини А4104, з метою експертного дослідження, вилучено зразки технічного мастила, яке використовується для змащування внутрішніх деталей двигуна, встановленого на літак АН-26;

до Печерського районного суду м. Києва подано 9 клопотань про накладення арешту на майно (документи, речі) вилучені в ході оглядів з метою подальшого забезпечення проведення генетично-молекулярних експертиз, які задоволенні;

до Печерського районного суду м. Києва подано 9 клопотань про тимчасовий доступ до оригіналів документів (в ДП "Мотор Січ", ДП "Івченко-Прогрес", ДП "Антонов", Командуванні Повітряних Сил України, Міністерстві оборони України, Харківському Університеті Повітряних Сил, військовій частині А4104, Державній аудиторській службі України, Рахунковій палаті України) щодо обслуговування, модернізації, експлуатації літака;

відібрано у 25 родичів загиблих курсантів біологічні зразки для проведення генетико-молекулярних експертиз;

у Харківському бюро судово-медичної експертизи проведено 25 оглядів тіл загиблих, у ході яких вилучено 25 зразків крові для проведення генетико-молекулярних експертиз;

призначено 27 генетико-молекулярних експертиз за вилученими зразками крові;

проведено 5 додаткових оглядів невпізнаних тіл військовослужбовців, у ході яких вилучено 5 зразків кісткової тканини з метою подальшого їх направлення для проведення генетико-молекулярних експертиз;

повторно призначено 5 генетико-молекулярних експертиз за зразками кісткової тканини, вилученої з тіл невпізнаних військовослужбовців;

призначено 25 генетико-молекулярних експертиз за зразками біологічних зразків родичів загиблих військовослужбовців;

додатково призначено 14 генетико-молекулярних експертиз за зразками особистих речей невпізнаних військовослужбовців;

до Харківського НДЕКЦ МВС призначено 25 порівняльних судових молекулярно-генетичних експертиз;

призначено експертизу вибухових речовин і продуктів вибуху на предмет дослідження питань наявності вибухових пристроїв чи речовин на борту літака, які могли спричинити пожежу чи вибух після зіткнення із землею;

допитано понад 60 свідків;

допитано 10 потерпілих осіб (родичів загиблих);

витребувано та отримано від Українського гідрометеоцентру відомості про погодні умови під час та на місці авіакатастрофи;

витребувано та отримано від Управління регулювання діяльності державної авіації України документи щодо льотної придатності літака, що зазнав катастрофи;

витребувано та отримано від ДП обслуговування повітряного руху України інформацію про польоти інших повітряних суден під час та на місці авіакатастрофи;

витребувано та отримано від ДП "Антонов" документи щодо виготовлення, доопрацювання та подовження призначеного строку служби літака АН-26;

витребувано та отримано від Управління військових представництв МО України документи щодо участі працівників Управління у модернізації, переобладнанні, ремонті, заміни агрегатів літака АН-26;

отримано із ДП "Івченко–Прогрес" належним чином завірені копії документів, на підставі яких були затверджено акти технічного стану, авіаційних двигунів;

витребувано та отримано у повному обсязі із АТ "Мотор Січ" справи щодо ремонту двигуна;

додатково направлено запит щодо витребування в АТ "Мотор Січ" копій серійних справ на двигуни літака;

витребувано та отримано необхідну інформацію від Державної авіаційної служби;

проведено огляд та виготовлення дублікату касети запису розмов екіпажу літака АН-26, які вилучено з магнітофонного бортописця літака, виготовлено стенограму до протоколу огляду;

відібрано зразки палива із уламків літака АН-26, які було виявлено представниками комісії МОУ в ході проведення розслідування причини авіаційної катастрофи;

витребувано та оглянуто оригінали медичних книжок 4-х військовослужбовців, які керували польотами;

витребувано копію плану групи розрахунку і аналізу комісії з розслідування катастрофи;

витребувано відео з радарів у Харківському аеропорту;

витребувано та отримано від ДП "Завод 410 ЦА" оригінали справи другого ремонту літака АН-26;

витребувано та отримано від Командування Повітряних сил ЗСУ масив інформації, що становить інтерес для досудового слідства;

Крім того, ДБР ініційовано проведення аудиторами Державної аудиторської служби України перевірок у Командуванні Повітряних Сил ЗС України, в/ч А4104, Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, ПАТ "МОТОР СІЧ", ДП "Завод 410 ЦА", ДП "АНТОНОВ" з питань витрачання державних коштів на утримання, обслуговування, ремонт, модернізацію, проведення регламентних робіт, а також організацію проведення навчальних польотів літака АН-26, що зазнав катастрофи.

Крім того, слідчими ініційовано проведення перевірок з аналогічних питань, які стосуються усіх літаків виробництва ДП "Антонов" та які на цей час перебувають на озброєнні у Збройних Силах України починаючи із 1991 року дотепер.

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